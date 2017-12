Quattro giornate di squalifica e un'ammenda di duemila euro. E' la punizione severa che il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto al calciatore del Cagliari, Joao Pedro, censurato per la condotta anti-sportiva avuta in occasione della gara di campionato (18a giornata) di domenica scorsa contro la Fiorentina. Lopez perde così il suo attaccante in occasione delle sfide contro Atalanta (sabato prossimo, 19a giornata, ultima dell'anno solare), Juventus, Milan e Crotone. Salvo ricorso, Joao Pedro tornerà in campo il 28 gennaio, quando in Sardegna sarà di scena la Spal.

Queste le motivazioni della decisione scaturita dal ‘rosso' comminato col Var. L'arbitro Marco Di Bello in un primo momento non aveva preso provvedimenti, poi era stato chiamato dal collega alla moviola e, dopo aver rivisto le immagini, aveva deciso di estrarre il rosso diretto. Joao Pedro, quindi, è stato squalificato "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria – si legge nella nota della Lega di Serie A -; già diffidato (quinta sanzione); e per avere volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici (tre giornate)".

Gli altri provvedimenti. Un turno di stop inflitto ad Andrea Poli (Bologna) e Mario Rui (Napoli), entrambi espulsi per doppia ammonizione (rispettivamente contro Chievo Verona e Sampdoria); Arlind Ajeti (Crotone) e Daniele Baselli (Torino), per cumulo di ammonizioni.

Le multe inflitte alle società. Fra i club ammenda di 3 mila euro per il Genoa e di 2 mila euro per la Lazio. Il club ligure è stato multato "per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". Quanto alla società del presidente Lotito, la sanzione è stata inflitta "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, insistentemente intonato cori ingiuriosi nei confronti di un Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".