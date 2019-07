Il "galletto" ha rialzato la cresta. Il Bari vuole proseguire la sua rincorsa verso il calcio che conta. Dopo aver vinto il campionato di Serie D, la formazione del capoluogo pugliese rinata dalle ceneri del fallimento grazie alla proprietà De Laurentiis, è pronta a vivere una stagione da protagonista anche in Serie C. Il calciomercato dei biancorossi parla chiaro, con gli innesti in primis degli ex Spal Antenucci e Costa, che confermano la volontà del club del capoluogo pugliese di provare a centrare la seconda promozione consecutiva.

in foto: https://www.instagram.com/sscalciobari/

Bari, Antenucci e Costa super colpi di mercato per provare a tornare in Serie B

Dopo il ritorno nel calcio professionistico, certificato dalla vittoria del campionato di Serie D, il Bari vuole proseguire nella sua risalita. La società del capoluogo pugliese sta vivendo una sessione di calciomercato da protagonista, confermando dunque le ambizioni della proprietà De Laurentiis. L'obiettivo è quello di allestire una rosa che possa essere molto competitiva per la Serie C, e puntare alla doppia promozione consecutiva, e al ritorno in B. La sessione di trattative dei biancorossi si è rivelata finora ambiziosa: la ciliegina sulla torta è rappresentata in primis dagli acquisti di Antenucci e Costa, due calciatori provenienti dalla Spal e che hanno deciso di fare un doppio salto all'indietro di categoria, convinti dal progetto Bari.

Calciomercato Bari, tutte le notizie sulle operazioni

In primis l'esperto bomber Antenucci ha ritrovato in biancorosso l'ex compagno ai tempi del Torino Di Cesare, perno difensivo di una squadra che ha confermato anche Marfella tra i pali, Feola, Hamlili, Bolzoni, Floriano, Neglia e il bomber Simeri. Ma il calciomercato del Bari ha regalato anche altri innesti importanti: è tornato in Puglia Manuel Scavone dopo l'annata 2011/2012, in coppia dal Parma con l'esperto estremo difensore Frattali. Con loro anche Schiavone, svincolatosi dal Venezia, Tomasz Kupisz. Terrani, Berra, Sabbione, Perrotta, Corsinelli, Cascione e il promettente classe 1998 Michael Folorunsho. Un affare quest'ultimo che ha confermato la sinergia totale tra Napoli e Bari, i due club che condividono la proprietà De Laurentiis. Il calciatore infatti è stato acquistato dagli azzurri e girato in prestito ai pugliesi.

Bari, le ultimissime sulle trattative di mercato. Franco Brienza ai saluti

E mentre la squadra di Cornacchini lavora nel ritiro di Bedollo, offrendo indicazioni positive (successo ieri in amichevole sul Pisa per 4-2), gli uomini mercato continuano a lavorare per mettere a disposizione del tecnico una squadra competitiva. Le ultime notizie sulle trattative riportate da Sky Sport, confermano la volontà di affondare il colpo per gli attaccanti che dovranno completare il reparto offensivo. Si lavora per Eugenio D'Ursi, e Franco Ferrari, entrambi potrebbero essere acquistati dal Napoli nelle prossime ore, e girati ancora una volta a titolo temporaneo al Bari. Per un affare che farebbe sorridere le casse biancorosse, senza pesare sul bilancio. Chi non ci sarà è Franco Brienza, idolo della tifoseria che nella scorsa stagione è rimasto in biancorosso nonostante la Serie D. L'esperto attaccante ha deciso di non accettare l'incarico di responsabile del settore giovanile. Il suo futuro, almeno per ora, è un'incognita, ma sarà lontano da Bari.