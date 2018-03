L'allarme è rientrato. Uscito dallo Stamford Bridge con la frattura del quinto metatarso del piede destro, Sergio Busquets riuscirà a rispondere alla chiamata del suo allenatore per la prima partita europea contro la Roma. Per il centrocampista blaugrana, che dopo la partita con il Chelsea tutti davano per sicuro assente, ci sarà dunque un recupero lampo che gli permetterà di non mancare all'impegno Champions.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dallo spagnolo "AS", Busquets dovrebbe rientrerà in gruppo verso la metà della prossima settimana e potrebbe addirittura rispondere alla convocazione di Ernesto Valverde e giocare contro il Siviglia, in occasione della 30esima giornata della Liga in programma il prossimo 31 marzo: ovvero quattro giorni prima del quarto di finale del Camp Nou.

Valverde non si fida della Roma

Nelle prossime ore, il tecnico dei catalani dovrà comunque valutare le condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori. Tar questi Thomas Vermaelen, che si è fermato durante l'allenamento a causa di una contusione alla caviglia, Semedo e Denis Suarez. Per Valverde, comincia dunque la lunga vigilia che lo porterà al primo scontro con l'undici di Eusebio Di Francesco: una partita per nulla scontata, secondo l'allenatore del Barcellona.

"Nei quarti qualsiasi avversario è difficile da affrontare – ha spiegato Valverde, a margine del match con l'Athletic Bilbao – Preferivamo giocare contro squadre di altri campionati, perché la Roma è una rivale complicata. Basta guardare cosa ha fatto nel girone. Ha vinto 3-0 contro il Chelsea e ha preceduto l'Atletico Madrid nella classifica del gruppo di qualificazione agli ottavi. Queste indicazioni danno un'idea delle sue credenziali. Conosciamo il potenziale di cui dispone. Per noi è un avversario molto complicato, non ho dubbi su questo".