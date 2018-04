Il "Camp Nou" è pronto, Leo Messi pure. Per la prima delle due sfide europee con la Roma, Ernesto Valverde potrà dunque contare sulla spinta dello stadio blaugrana e sul recupero dell'argentino: regolarmente convocato, dopo essere rimasto in infermeria per un problema al bicipite femorale, in occasione delle due partite amichevoli della nazionale di Jorge Sampaoli.

L'assenza di Messi con Italia e Spagna, ha però generato diverse critiche in Argentina. Molti tifosi dell'Albiceleste avrebbero infatti voluto vedere la "Pulce" in campo, nonostante i suoi guai fisici: "Non so cosa accada in Argentina – ha commentato il tecnico dei catalani – So solo che Messi è nella storia ed è un giocatore unico al mondo. Busquets? Così come Messi, per noi è un giocatore fondamentale. E' importante averlo in campo".

Valverde non si fida

Il giocatore più forte dello squadrone spagnolo, sarà dunque regolarmente in campo nel primo quarto di finale di Champions League. Una brutta notizia per tutti i tifosi romanisti, che già temono il verdetto del campo: "I pronostici non contano. È ancora tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma – ha aggiunto Valverde – Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita. E comunque non credo che questo doppio confronto possa chiudersi già domani. Dovremo restare concentrati per 180 minuti".

Davanti ai giornalisti, Valverde ha inquadrato così l'avversario: "Non mi sorprendono gli ottimi risultati della squadra di Di Francesco, perché parliamo di una squadra di qualità, che sia in Champions che in serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale". La chiusura è stata poi per Alisson, numero uno seguito da mezza Europa: "E' un gran portiere. Non so se è il Messi dei portieri, ma è davvero forte".