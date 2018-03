Lui non c'era, era in tribuna. Ma è come fosse stato presente. Perchè mentre l'Argentina veniva umiliata 6-1 dalla Spagna, la Pulga era costantemente cercata dalle telecamere che scandagliavano la tribuna per inquadrarne l'espressione. E la tristezza di Leo è diventata ben presto l'icona della disfatta della Seleçion. Ma c'è anche un retroscena che molti non hanno colto sin da subito e che è stato svelato dalla stampa spagnola in queste ore: durante l'intervallo, Messi è sceso negli spogliatoi per incoraggiare i propri compagni e lo ha rifatto alla fine.

Un intervento da vero leader, da capitano coraggioso, da chi vuole prendersi le responsabilità sempre e comunque. Ma che ha avuto l'effetto opposto di quello sperato. Perché quando Messi è sceso nello spogliatoio dell'Argentina a fine primo tempo nell'amichevole contro la Spagna, la squadra di Sampaoli stava perdendo 2-1. Poi, la gara si è conclusa con un imbarazzante 6-1.

Eppure il gesto di Messi è stato apprezzato da tutti, perché la Pulga si è ripresentato anche a fine gara ai compagni stimolandoli a pensare positivo e al futuro: "Oramai è stato ciò che è stato, ripartiamo dimenticando", le sue parole di conforto. Nel segno e nello stile di un capitano che lo è anche quando non gioca. Perché questa Argentina ha bisogno di Messi e Messi dell'Argentina: se non c'è intesa, tutto diverrà più difficile.

Dopotutto lo aveva detto anche Sampaoli: Messi giocherà il Mondiale con una pistola puntata alla tempia. Tutte le responsabilità di come andrà saranno sue e dunque è meglio prendersele subito. Lo stesso ct ha apprezzato l'interessamento della Pulga durante l'intervallo. La stampa in coro ha spiegato come l'"intromissione" sia stata vissuta come un aiuto gratuito e spontaneo. Che non ha sortito effetto, è vero, ma che ha confermato la coesione del gruppo.