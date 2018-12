Jeison Murillo è un nuovo giocatore del Barcellona. Il club catalano ha ufficializzato sul suo sito la conclusione di quella che è la prima operazione di calciomercato della sessione di trattative invernale. Accordo totale con il Valencia per l'ex difensore dell'Inter che dopo aver svolto le visite mediche, ha archiviato le pratiche per diventare a tutti gli effetti blaugrana. Murillo arriva in Catalogna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

in foto: Foto https://www.fcbarcelona.com/

Ufficiale, Jeison Murillo colpo di calciomercato del Barcellona

Le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna si sono trasformate in realtà. Il Barcellona ha ufficializzato il colpo Jeison Murillo. In una nota pubblicata sul suo sito e divulgata sui propri canali social, il club catalano ha formalizzato l'arrivo del difensore classe 1992 colombiano, con tanto di foto delle visite mediche, e con la casacca d'allenamento del Barcellona. Questa le parole del club: "Barcellona e Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Jeison Murillo per il resto della stagione 2018/19".

Murillo al Barcellona, le cifre dell'operazione di mercato

Quanto è costato al Barcellona il cartellino di Jeison Murillo? Per ora nulla, visto che l'accordo con il Valencia per il difensore ex Inter si è concretizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Se i catalani dovessero esercitare il riscatto del centrale colombiano, il Valencia piazzerebbe una plusvalenza di circa 12 milioni di euro (visto che per Murillo furono versati 13 milioni all'Inter)

Perché il Barcellona ha acquistato Jeison Murillo

Perché il Barcellona ha preso Jeison Murillo sul calciomercato? Il club catalano ha deciso di sfruttare la sessione di trattative invernale per trovare un difensore dopo l'infortunio di Umtiti. Il problema al ginocchio del centrale ha accorciato la coperta di Valverde, che in difesa si è ritrovato con le pedine contate, con Piqué, Lenglet e Vermaelen che spesso e volentieri nella sua carriera ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Ecco allora che la scelta è ricaduta sul roccioso Murillo che in questa stagione si è reso protagonista in occasione del confronto tra Valencia e Juventus di un battibecco con Cristiano Ronaldo. Un episodio controverso culminato con il rosso (eccessivo) al portoghese per una reazione proprio sull'ex Inter.