Jeison Murillo è stato un giocatore dell’Inter, non ha lasciato un gran ricordo nei tifosi nerazzurri, non sta brillando particolarmente nemmeno con il Valencia, ma il suo futuro nonostante ciò potrebbe essere nientemeno che al Barcellona. Il club catalano ha bisogno di un centrale difensivo e secondo la stampa spagnola avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e con il Valencia.

La trattativa di mercato del Barcellona per Murillo

Il Barcellona ha perso, molto probabilmente per tutta la stagione, il campione del mondo Samuel Umtiti, che ha subito un serio infortunio al ginocchio. Tra i quattro centrali ha pure il belga Vermaelen, un giocatore di valore che storicamente accusa grossi problemi fisici e così i dirigenti catalani si sono messi alla ricerca di un altro centrale e hanno puntato sul difensore colombiano che pur non brillando in questa stagione era un obiettivo di mercato di tante squadre, in particolare inglesi e turche. Ovviamente Murillo ha detto subito di sì al Barcellona.

L’esperienza di Jeison Murillo all’Inter

Nato a Cali nel 1992, Murillo viene preso giovanissimo dall’Udinese che lo gira al Granada e inizia così la carriera italo-spagnola del roccioso difensore che gioca per quattro stagioni nella Liga prima di passare all’Inter, forma sulla carta una bella coppia con Miranda, ma le cose non vanno come sperato, i risultati non arrivano e Murillo dopo due stagioni va via. Nella prima disputa 35 partite e segna 2 gol, ma viene ricordato soprattutto per tre espulsioni, a fine anno è il calciatore con più rossi. L’anno seguente, quello dei quattro allenatori (Mancini in pre-campionato, de Boer, Pioli e Vecchi), Murillo disputa complessivamente 34 partite, realizza un gol, bellissimo, in rovesciata in un match di ottavi di Coppa Italia con il Bologna.