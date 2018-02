Ascia di guerra sotterrata tra Neymar e il Barcellona? Così pare a giudicare dagli ultimi indizi social. Già perché nel giorno del 26° compleanno del fenomeno brasiliano trasferitosi nella scorsa estate dai blaugrana al Psg per 222 milioni, il club catalano ha deciso di fare gli auguri su Twitter al suo ex calciatore. Un messaggio distensivo dopo che le parti si erano lasciate in malo modo, con il calciatore che aveva richiesto un risarcimento di 30 milioni al Barça per compensi non ricevuti, e la società pronta a portare in tribunale O'Ney per presunta violazione del contratto.

Il Barcellona fa gli auguri di compleanno a Neymar.

A sorpresa il Barcellona ha deciso di fare gli auguri a Neymar. Nella rubrica dedicata ai "Gol del mattino" su Twitter il club ha augurato buon compleanno al brasiliano con un video in cui si mostrano alcune sue giocate nella sfida tra i catalani e l'Elche, quando O'Ney vestiva ancora la maglia blaugrana nella stagione 2014/2015. Un messaggio di riconciliazione dunque, che sicuramente sarà apprezzato dal calciatore ormai punto di riferimento del Psg.

in foto: Foto https://www.instagram.com/neymarrbr_/

Il vicepresidente blaugrana però non dimentica l'addio ai catalani di O'Ney.

E pensare che solo poche ore prima, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci aveva pensato Jordi Mestre, vicepresidente del Barcellona in un'intervista a Diario Sport. Parole tutt'altro che leggere quelle del numero 2 blaugrana: "Neymar e suo padre non sono stati onesti con noi. Se fosse venuto da noi e avesse detto: ‘voglio andare’, come hanno fatto Fabregas), Pedro, Sanchez e Mascherano, avremmo raggiunto un accordo. Quello che non si può fare è menare il can per l’aia. Ha giocato come il gatto con il topo. È arrivato un punto in cui abbiamo visto come stavano andando le cose e per questo gli abbiamo detto che non gli avremmo pagato il premio per il rinnovo. Non ci ha detto nulla. Se lo avesse fatto, il PSG sarebbe stato in grado di acquistarlo a meno soldi. Ciò che ha fatto con il suo comportamento è stato gonfiare il mercato. Avremmo risparmiato un sacco di soldi e un sacco di rumors".

Neymar via dal Barcellona per il dualismo con Messi.

A giudizio di Mestre, Neymar ha lasciato il Barcellona per il dualismo con Messi: "Perché ha agito così? Ha capito che non sarebbe mai potuto essere il numero uno al mondo finché al Barça ci sarà Messi. Mi pare evidente che di Messi ce ne sarà solo uno. Si è reso conto che per diventare il numero uno avrebbe dovuto lasciare il Barça. Ed è legittimo pensarla così. Chiaramente il suo trasferimento è stato un piccolo terremoto nel club ed è stato difficile riorganizzare la squadra, ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Non siamo di certo impazziti".

Maxi festa di compleanno a Parigi per il brasiliano.

Nel frattempo a Parigi, maxi festa di compleanno per il calciatore che con il suo trasferimento ha riscritto la storia del calciomercato. Nella cornice del palazzo "Potel e Chabot" di Parigi, super party di lusso per Neymar che ha festeggiato con la sua famiglia, la fidanzata Bruna Marquezine e i suoi compagni del Psg compreso Cavani. Musica, karaoke, e balli sfrenati alla presenza anche di grandi glorie del passato come Ronaldo e il suo compagno di nazionale Gabriel Jesus.