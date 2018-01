Il 7-1 rifilato dal Real Madrid al Deportivo non ha impressionato la capolista Barcellona. Nel posticipo della 20a giornata di campionato ai catalani è bastato un tempo per avere la meglio del Betis messo al tappeto con 5 gol segnati tutti nella ripresa. Continua dunque la striscia super della squadra di Valverde che, grazie alle doppiette di Messi e Suarez e al gol di Rakitic hanno collezionato la 17a vittoria in 20 partite (a completare 3 pareggi). E la classifica sorride ai catalani che approfittano delle mancate vittorie di Atletico e Valencia, portandosi a più 11 sulla seconda, e più 14 su Zaza e compagni. 19 le lunghezze di vantaggio sul Real che dovrà recuperare un match.

Brutto primo tempo del Barça, Vermaelen ko.

Primo tempo tutt'altro che semplice per il Barcellona che fatica contro il muro del Betis. I padroni di casa provano a creare grattacapi alla capolista che non riesce a ingranare. Messi predica nel deserto, ma è troppo poco per una squadra che deve fare i conti anche con la sfortuna. Ennesimo infortunio della carriera per Vermaelen. Problema muscolare del giocatore belga costretto a lasciare il campo a Umtiti, in attesa del neoacquisto Mina, ancora ai box.

Show nella ripresa, doppiette per Messi e Suarez.

Nella ripresa inizialmente il copione non sembra cambiare, almeno fino al 59′. Suarez sfodera un assist per Ivan Rakitic che con freddezza non sbaglia davanti al portiere sbloccando il match. La rete è una liberazione per la squadra ospite che sulla scia dell'entusiasmo per il vantaggio, inizia a macinare gioco approfittando del calo del Betis. Ecco allora che ci pensa il solito Messi ad approfittare di un errato fuorigioco degli avversari per firmare il raddoppio. Catalani in scioltezza e capaci di dilagare con Suarez: Rakitic ricambia il favore con un passaggio per il Pistolero che cala il tris. Nel finale con gli andalusi ormai negli spogliatoi, arriva la doppietta di Messi e quella dell'ex Liverpool per il 5-0 definitivo che permette al Barça di mettere le mani sulla Liga.