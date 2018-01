Due gol, una ferita sul viso e tanta paura per le condizioni del suo viso. Cristiano Ronaldo conquista la vetrina nella sfida tra il Real Madrid e il Deportivo La Coruna conclusasi con il punteggio di 7-1 in favore delle merengues. Oltre a tornare a segnare una doppietta, CR7 si è procurato un taglio al sopracciglio proprio in occasione della seconda rete specchiandosi con uno smartphone per valutare le condizioni del suo viso macchiato di sangue.

Ronaldo, doppietta e ferita al volto.

Nella serata da incorniciare del Real Madrid che ha interrotto la sua mini-crisi rifilando addirittura 7 gol al malcapitato Deportivo, protagonista ancora una volta Ronaldo. CR7 è risorto dopo un periodo buio condito dalle insistenti voci di mercato sul suo conto (con la richiesta, pare, di guadagnare quanto Messi) e soprattutto da un'insolita (per lui) astinenza da reti. Doppietta per il lusitano, con un curioso episodio in occasione della seconda rete: la stella delle merengues si è procurata un taglio al sopracciglio. Molto sangue e grande paura per il giocatore che uscendo dal campo per le cure del caso ha approfittato della fotocamera di uno smartphone per vedere le sue condizioni.

Real show contro il Deportivo La Coruna.

Dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno allungato a 16 punti il divario dal Barcellona capolista, il Real si è "sfogato" al Bernabeu contro il Deportivo. E pensare che gli ospiti sono passati in vantaggio con Adrian prima di essere travolti dai blancos. Oltre a CR7 a segno anche Nacho e Bale (bellissimo il 2-1 con un sinistro a giro da posizione defilata) autori di due doppiette, e Modric per il rotondo 7-1 finale. In campo anche Benzema: i tre tenori tornano a giocare insieme dopo quasi un anno. Con questa vittoria la squadra di Zidane, che ha una partita da recuperare, si riprende il quarto posto momentaneamente ceduto al Villareal, che ieri ha piegato il Levante