Serio infortunio per il brasiliano Neto. Il portiere, che era stato acquistato poche settimane fa, è finito ko durante un allenamento e dovrà stare fermo a lungo. Neto si è fratturato il polso. Nelle prossime ore si capiranno i tempi di recupero. Il Barcellona potrebbe essere costretto a prendere un altro portiere, perché alle spalle di Ter Stegen ora c’è solo il giovane Inaki Pena.

L’infortunio di Neto

L’amichevole contro il Napoli (vinta per 4-0) Neto non l’ha giocata, il giorno seguente si è allenato con i compagni che hanno giocato meno o non lo hanno fatto per nulla, durante la seduta si è fratturato l’osso scafoide. Un brutto infortunio che mette fuori gioco per tanto tempo il brasiliano, che si ferma come il connazionale Alisson (ko in Liverpool-Norwich). Questo il comunicato del Barcellona:

Nell’ultimo allenamento, il giocatore della prima squadra Neto ha rimediato una contusione al polso sinistro. Gli esami realizzati hanno diagnosticato una frattura all’osso scafoide. Questo lunedì si deciderà il trattamento da seguire e il tempo di recupero approssimativo.

Il Barcellona può tornare sul mercato

Il portiere Neto era stato oggetto di uno scambio con il Valencia, che ha acquistato Cillessen, l’olandese per un paio di stagioni ha fatto il secondo al Barcellona. L’ex di Fiorentina e Juventus aveva accettato di buon grado il ruolo di riserva di lusso in uno dei club più importanti al mondo. Ora è arrivato l’infortunio che promuove Inaki Pena come vice di Ter Stegen. Se lo stop sarà lungo, di almeno quattro mesi, è probabile che il Barcellona si tuffi rapidamente sul mercato dei portieri, puntando su un elemento esperto che possa guardare le spalle al titolare, lasciar recuperare senza fretta il brasiliano Neto e che possa accettare la tribuna quando il brasiliano tornerà a disposizione.