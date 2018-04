Non è un'illusione delle sue, è tutto vero. Il 3 a 0 con cui la Roma ha asfaltato ed eliminato il Barcellona, conquistando 24 anni dopo la semifinale di Champions League, è un'impresa che rimarrà indelebile nel curriculum di tutti coloro che ieri erano in campo: Andrés Iniesta compreso. L'illusionista del Barcellona ha probabilmente detto addio al torneo continentale più importante, nel modo più doloroso possibile: con una "remuntada" che, dalle parti di Roma, racconteranno a figli e nipoti.

"E' una sconfitta molto grande per la stagione che stavamo giocando, un'eliminazione molto dolorosa, perchè nessuno si aspettava la rimonta – ha spiegato il blaugrana nel post gara ai media spagnoli – Anzi, è più dolorosa perchè potrebbe essere stata la mia ultima gara in Champions League". Nel futuro di "Don Andrés" potrebbe infatti esserci il viaggio verso la Cina, anche se in questo momento il catalano preferisce non pensarci.

Una sconfitta terrificante

"E’ una possibilità, ma stasera non è il momento giusto per parlare del mio eventuale trasferimento in Cina – ha poi dichiarato Iniesta a Eurosport – Siamo tutti a pezzi. Non è una questione di chiedere perdono, le cose possono non andarti bene. E’ stato un ko terrificante perché non ce lo aspettavamo, considerando il vantaggio che avevamo. Non ci siamo adattati al modulo di Di Francesco e siamo dispiaciuti per essere stati eliminati. Speravamo di poter vincere la Champions, ma abbiamo buttato tutto all’aria".

Dopo aver alzato al cielo quattro Champions League, il 33enne di Fuentealbilla sarà dunque costretto a seguire la finale di Kiev dal salotto di casa sua. Uno smacco incredibile per chi, sin dall'inizio di questa edizione, era stato indicato come un possibile finalista: "Daremo il massimo per trionfare nelle due competizioni che ci restano – ha concluso Iniesta – Il nostro desiderio di vincere è sempre lo stesso".