Da tempo alcuni club cinesi stanno pensando al grande Andrés Iniesta. Il giocatore catalano fin qui ha sempre detto di no, perché voleva riprovare a vincere Liga e Champions con il Barcellona e soprattutto voleva e vuole giocare un altro Mondiale con la Spagna. Adesso qualcosa forse è cambiato perché il giocatore sembra sul punto di accettare la ricca proposta del Tianjin Quanjian.

La clamorosa offerta del Tianjin a Iniesta

La squadra guidata dall’ex calciatore della Juventus e tecnico della Fiorentina Paulo Sousa a Iniesta avrebbe offerto un contratto biennale da 35 milioni netti a stagione. E considerato che il Mondiale è vicinissimo e si inizia già a immaginare anche la prossima stagione Don Andrés, secondo quanto rivela il quotidiano catalano ‘Sport’, starebbe pensando al clamoroso sì. Se accettasse Iniesta ripercorrerebbe le orme del suo gemello Xavi, che dopo aver lasciato il Barcellona ha continuato a giocare in un altro continente. L’altro centrocampista scelse il Qatar. L’offerta è ghiotta, dire di no a quella proposta sembra molto difficile per uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio.

30 trofei vinti con il Barcellona

Iniesta è infatti nella storia, lunga e vincente, del Barcellona il calciatore che ha conquistato più trofei, con Leo Messi, che è più giovane, e avendo prolungato fino al 2022 prima o dopo gli toglierà quel primato. Ma Iniesta vanta nella sua bacheca dei trofei che l’argentino non ha e ha potuto solo sfiorare. Don Andrés con la Spagna ha vinto il Mondiale nel 2010, lui realizzò il gol decisivo negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. E con la ‘Roja’ ha vinto anche due Europei (2008 e 2012). Messi chiaramente non può vincere l’Europeo, ma ha perso amaramente due finali di Coppa America. Con il Barcellona Iniesta ha vinto quattro volte la Champions (2006, 2009, 2011, 2015) e 8 volte la Liga, solo con i blaugrana ha vinto 30 trofei.