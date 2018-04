Tutte le belle storie hanno una fine. Anche quella di Andrés Iniesta: pronto a lasciare Barcellona, dopo una vita intera passata a vestire i colori della squadra catalana. In attesa dell'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, il popolo blaugrana s'interroga ora sul futuro del 33enne centrocampista (che probabilmente andrà a giocare in Cina) e su chi sarà a portare al braccio la fascia da capitano.

Dopo Puyol, Xavi ed Iniesta, secondo il giornale catalano "Sport" sarà Leo Messi ad ereditare dal compagno i gradi di capitano. Un'investitura importante per la "Pulce", già vicecapitano del Barça e già con la fascia al braccio in occasione delle gare della sua nazionale, che l'argentino aveva già vissuto durante quelle partite nelle quali Iniesta non era sceso in campo dall'inizio.

L'onore di indossare una fascia speciale

Dalla prossima estate, dunque, Leo Messi sarà ufficialmente il capitano del Barcellona con Busquets che diventerà il suo "vice". L'argentino, che sarà il secondo giocatore non spagnolo a vestire i gradi dal 1986 ad oggi (il primo è stato il rumeno Popescu), avrà l'onore di indossare sul braccio sinistro il braccialetto disegnato con la "senyera", la bandiera catalana, e coronato con lo scudo del Barcellona.

Nonostante le critiche ricevute proprio come capitano dell'Argentina, dopo la tremenda sconfitta con la Spagna nell'ultima amichevole giocata dalla squadra del commissario tecnico Sampaoli, Leo Messi sta per diventare dunque il successore di Iniesta: quest'ultimo atteso da un annuncio importante e difficile da dare. "Questa settimana renderò pubblica la mia decisione – aveva dichiarato l'illusionista, dopo la vittoria nella Coppa del Re contro il Siviglia di Montella – Ormai è abbastanza chiara, ma adesso voglio solo godermi questo successo".