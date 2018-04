Sabato sera Andrés Iniesta ha, probabilmente, giocato la sua ultima finale con la maglia del Barcellona e dopo tante stagioni fantastiche in Spagna per il centrocampista potrebbe essere arrivato il momento di tagliare il cordone con il club blaugrana. Don Andrés è stato per tante stagioni il miglior centrocampista al mondo e , nonostante i 33 anni Iniesta può ancora togliersi tante soddisfazioni, vorrebbe cercare di dare ancora qualcosa al mondo calcistico: il suo percorso sembra essere indirizzato verso la Cina ma non c'è ancora nulla di ufficiale perché il calciatore sta valutando diversi club e aspetti economici. Sembra esserci l'accordo con il Chongqing Lifan e, di fatto, parrebbe essere stata battuta la concorrenza del Tianjin Quanjian, l’altro club cinese fortemente interessato alle prestazioni di Iniesta, ma, come già anticipato, non ci sono comunicazioni ufficiali. Dopo 22 anni tra settore giovanile e prima squadra l’Illusionista lascerà la Catalogna.

Daxing: Arrivo di Iniesta darà benefici

La conferma di un possibile passaggio al Chongqing Lifan è arrivata dalle parole del presidente Gong Daxing che, di fatto, ha annunciato l’imminente arrivo di Iniesta: "Sono sicuro che potremo presenteremo Iniesta, il suo arrivo ci darà grandi benefici".

Iniesta saluta il Barça

La vittoria del Barcellona contro il Siviglia (0-5) in Coppa del Re sarà ricordata come la finale di Andrés Iniesta. Sicuramente la sua ultima grande partita con il club catalano, sottolinea la stampa spagnola: