Costerà caro al 57enne tifoso del Tottenham il lancio di una banana in direzione di Aubameyang in occasione dell'ultimo derby contro i Gunners. Dopo il provvedimento degli Spurs, che hanno bandito a vita il sostenitore dallo stadio in occasione delle gare casalinghe, è arrivata anche la sentenza del Tribunale. Averof Pantelli, questo il nome del tifoso protagonista del gesto di matrice razzista, è stato punito con 4 anni di daspo, e una multa da 500 sterline, ovvero 556 euro circa.

Lanciò banana contro Aubameyang, tifoso Tottenham punito con 4 anni di Daspo e multa per razzismo

In occasione di Arsenal-Tottenham dello scorso 2 dicembre un bruttissimo gesto ha rovinato il grande spettacolo offerto dalla gara conclusasi con il punteggio di 4-2. In occasione del gol dell'1-0 segnato da Aubameyang, un tifoso della squadra ospite ha lanciato una banana in direzione del centravanti di colore, mentre festeggiava con i compagni la marcatura. Una situazione che non è sfuggita alle forze dell'ordine presenti nella struttura, che dopo aver individuato il protagonista lo hanno arrestato.

La difesa del tifoso, e il provvedimento del Tottenham

Rilasciato poche ore dopo, il 57enne Averof Pantelli, si è sottoposto oggi al giudizio della corte di Highbury. Mano pesante nei suoi confronti: daspo (ovvero il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) di 4 anni e multa di 500 sterline, ovvero 556 euro. Inutile il tentativo di difesa del tifoso del Tottenham che, secondo la stampa inglese, si sarebbe giustificato dicendo di aver lanciato la banana in maniera istintiva, senza alcuna volontà di insulto razzista. La società degli Spurs dal canto suo, ancor prima della sentenza del tribunale, non aveva perso tempo per punire il tifoso. Quest'ultimo è stato addirittura bandito a vita dagli stadi che ospiteranno i match casalinghi del Tottenham. La conferma dunque della volontà forte del calcio inglese, di bandire i razzisti dallo stadio