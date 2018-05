Non potrebbe esserci momento più felice, sportivamente parlando, per Mario Balotelli. Il giocatore più discusso del calcio italiano di questi ultimi anni, dopo essere rinato a nuova vita nella Ligue 1 francese, è tornato anche in azzurro grazie all'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina italiana. Realizzato il sogno di ritornare a Coverciano, dopo il lungo esilio, per l'attaccante della scuderia di Mino Raiola c'è ora all'orizzonte anche un'ulteriore incredibile prospettiva: vestire la fascia di capitano della Nazionale.

In attesa di capire cosa farà veramente Gigi Buffon, il nuovo commissario tecnico ha dato i gradi a Leonardo Bonucci: difensore rossonero che ha più presenze con la maglia azzurra. Dietro al giocatore del Milan, in corsa per il ruolo di vice capitano della Nazionale, ci sono infatti Mario Balotelli e Mattia De Sciglio: entrambi fermi a 33 presenze.

L'esame più difficile

Il feeling che esiste tuttora tra il "Mancio" e l'ormai ex attaccante del Nizza autorizza dunque a credere che, in caso di assenza di Bonucci (evento possibile, dato che l'Italia dovrà giocare tre amichevoli consecutive), possa essere proprio "Super Mario" a indossare la fascia e a caricarsi sulle spalle la responsabilità del gruppo azzurro. Questo perché a Coverciano i gradi si assegnano in base ai gettoni che ogni calciatore ha collezionato. Un'eventualità incredibile per Balo e assolutamente impronosticabile fino a qualche mese fa.

Che Mario Balotelli stia cercando di cambiare atteggiamento e di darsi una calmata è sotto gli occhi di tutti. Durante il campionato francese, chiuso con 18 gol in 28 presenze, l'attaccante azzurro ha comunque avuto qualche problema con arbitri, avversari e tifosi. Con l'obiettivo di tornare in Italia da protagonista (lo cercano in molti, soprattutto la Roma), Mario dovrà ora dimostrare di saper frenare i suoi impulsi anche in Nazionale. Specialmente se verrà "premiato" con la fascia da capitano.