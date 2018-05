Roberto Mancini gli ha riaperto le porte della Nazionale, possibile che dalla prossima estate Mario Balotelli indossi di nuovo anche la maglia di una squadra italiana. Dove giocherà nella prossima stagione? Di sicuro lascerà la Francia, Nizza e la Ligue 1 e lo farà al termine di un campionato che lo ha visto finalmente rilanciarsi a giudicare dal rendimento fotografato dalle statistiche. Diciotto gol in 25 gare nel torneo transalpino che diventano 26 aggiungendo le marcature realizzate tra Europa League, preliminari di Champions League e coppa nazionale. Un bigliettino da visita che va ben oltre il solito chiacchiericcio che lo accompagna da sempre per questioni extra-sportive.

Accostato al Napoli e alla Fiorentina, la candidatura che ha preso maggiore piede nelle ultime ore è quella della Roma. A dare seguito alle voci di mercato ci ha pensato lo stesso allenatore dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, che durante l'intervista al programma di Mediaset ‘Tiki Taka‘ ha espresso grande apprezzamento nei confronti dell'ex milanista. In scadenza di contratto con il Nizza, sarà libero a parametro zero… un affare sia dal punto di vista economico sia tecnico considerate le qualità del calciatore.

Mario mi piace – ha ammesso l'allenatore della Roma -, è un giocatore di grandi qualità. Lo avevo già cercato quando ero alla guida del Sassuolo. Ma a queste cose comunque penseremo con calma e tra qualche tempo… però abbiamo le idee chiare su quello che ci serve. A cominciare dal fatto che considero Dzeko un calciatore unico per quel che sa dare non solo come bomber.

Terza in campionato, protagonista del cammino in Champions (dalla fase a gironi fino alle semifinali) e sicura di essere ai nastri di partenza anche nella prossima edizione della Coppa: è da qui che riparte la Roma in vista della prossima stagione, nell'attesa di piazzare quei colpi di mercato necessari per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico sì da essere più competitivi in Serie A come in Europa. "Dobbiamo rinforzare difesa, centrocampo e attacco", ha aggiunto Di Francesco delineando così i profili sui quale sarà necessario intervenire nelle prossime settimane. Ultima riflessione dedicata alla conquista dello scudetto da parte della Juventus e alla lotta avvincente con il Napoli.