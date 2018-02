Il Milan è tornato da Udine con una convinzione: manca un attaccante centrale in grado di segnare e chiudere le partite nei momenti decisivi. Dopo aver inseguito a lungo, nella scorsa estate, giocatori come Aubameyang e Belotti, la dirigenza rossonera ha affidato le chiavi dell'attacco a Kalinic, Andrè Silva e Cutrone. Una scelta che si è rivelata fallimentare, dato che tutti e tre hanno messo a segno complessivamente la miseria di sette reti in campionato (4 Kalinic, 3 Cutrone e nessun gol il giovane portoghese) un gol in meno di Suso che Bomber proprio non è. La prestazione deludente alla "Dacia Arena" di Andrè Silva, ha così fatto tornare di moda il nome di Carlos Bacca: attaccante che qualcuno ha già cominciato a rimpiangere.

Il difetto del colombiano.

Ma a questo Milan, uno come Carlos Bacca potrebbe servire? Con i giocatori che si ritrova in rosa Gattuso, probabilmente no. Nonostante abbia una media realizzativa molto più alta dei tre attaccanti rossoneri, il colombiano gioca prevalentemente in area dove aspetta il passaggio decisivo e fa valere la sua dote migliore. Il modulo di Gattuso, ma anche quello precedente di Montella, prevede invece un attaccante "boa" in grado di venire incontro al pallone e di giocare di più per la squadra: lavoro che Kalinic, al di là della sua astinenza da gol, riesce a fare meglio del "Peluca". Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per Cutrone (bravo a sfruttare il fisico), meno per Andrè Silva: decisamente meno propenso alle sportellate con i difensori avversari.

La scelta di Bacca.

E' anche vero, però, che le partite si vincono grazie ai gol degli attaccanti. E le reti Bacca le ha sempre bene o male fatte: 18 nella prima stagione e 13 nell'ultima a Milano. Ora che ha trovato il suo "habitat" naturale al Villarreal, il colombiano ha fatto sapere di non voler tornare indietro: "Spero che le società trovino presto un accordo per il bene di tutti – ha spiegato il giocatore, al termine della sfida contro il Betis Siviglia – Voglio continuare a giocare qui perché sia io che la mia famiglia ci troviamo molto bene". Già autore di sette reti in 20 partite nella Liga, Bacca potrà infatti essere riscattato dal Villarrreal grazie al versamento di 15,5 milioni di euro: una cifra che gli spagnoli contano di abbassare grazie ad un eventuale sconto.