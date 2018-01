Dopo aver visto in azione Nikola Kalinic e Andrè Silva, deludenti per tutto il girone d'andata del campionato, sono molti i tifosi del Milan che stanno rimpiangendo Carlos Bacca. Il giocatore colombiano, che nella scorsa estate fu ceduto al Villarreal, non ha preso bene il modo con il quale il club rossonero lo ha "tagliato" e ceduto in Spagna.

"Stanno cercando una soluzione, però io in 2 anni non l'ho mai trovata – ha dichiarato l'attaccante, in un'intervista rilasciata a "Marca" – Dicevano che l'allenatore era un problema e l'han cambiato, poi il problema erano i giocatori, e alcuni di alto livello hanno tradito, sono arrivati anche nuovi dirigenti. Credo che questo stia succedendo perché nel calcio ci sono i cicli. La Juventus e il Napoli sono cresciute molto negli ultimi anni mentre il Milan vive troppo di ricordi".

La stoccata alla dirigenza rossonera.

Il nazionale colombiano, che nella prossima estate sarà alle prese con il Mondiale russo, pare essersi integrato al meglio in Spagna. Con la maglia del "sottomarino giallo", Carlos Bacca ha già messo a segno 8 gol in 22 presenze stagionali: un bottino tutto sommato soddisfacente e di certo migliore di quello dei suoi due successori un quel di Milanello.

Della sua nuova vita spagnola, e del Villarreal, il 31enne di Barranquilla è pienamente convinto e lo ha confermato nell'intervista rilasciata in Spagna: "Nessun passo indietro – ha concluso il colombiano – Ho fatto parte di un Milan diverso, non in quello che ha fatto la storia. Di storia non si vive. Lo dimostra il Real Madrid per esempio. Il Milan da molti anni non è tra le migliori, ci andai per la storia che aveva alle spalle ma ci sono state molte sorprese".