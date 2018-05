Pepe Reina sarà il nuovo portiere del Milan? Sembrava tutto fatto, tutto pronto, ma del "doman non v'è certezza" e sembra che il portiere del Napoli, che sicuramente andrà via dalla città campana, sarebbe nel mirino anche del Liverpool, secondo quanto riportato dal Mirror. Il club britannico starebbe pensando ad un ritorno dello spagnolo, che con i Reds ha già disputato otto stagioni tra il 2005 e il 2013 prima di vestirsi d'azzurro, perché l'intenzione del Liverpool sarebbe però quella di far partire Reina alle spalle di Karius, che resterebbe così titolare, e assicurandosi un estremo difensore di qualità in sostituzione del partente Mignolet. In realtà, il trasferimento di Reina al club rossonero appare praticamente fatto e, a questo punto, non sono da escludere colpi di scena soprattutto in caso di permanenza di Gigio Donnarumma.

Hamsik saluta Reina: Ci mancherai

Marek Hamsik, con un lungo messaggio apparso sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha voluto salutare il portiere spagnolo, ringraziandolo per le stagioni vissute insieme e per le tante battaglie combattute fianco a fianco. Un saluto davvero toccante e che fa capire quanto contasse Reina nell'economia dello spogliatoio azzurro. Ecco il post del capitano azzurro per il compagno partente:

Pepe sei stato un grandissimo compagno di squadra – ha scritto Hamsik -, uno dei migliori con il quale ho avuto il piacere di giocare. Un uomo vero ed un leader vero. Ci mancherai davvero tanto, per il tuo modo di vivere lo spogliatoio e le partite e perché sei sempre pronto per qualsiasi scherzo. Ti faccio un grande bocca lupo per la tua nuova avventura. Grazie per tutti questi anni con te e con questa maglia. Noi compagni e questa città non ti dimenticheremo. GRANDE PEPE TVB UN ABBRACCIO FORTE.