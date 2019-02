Reduce dal brindisi per la nascita del suo quinto figlio, Diego Simeone stappa un'altra bottiglia di champagne questa volta per il prolungamento con l'Atletico Madrid. Dopo le voci delle scorse settimane, che avevano già rilanciato l'ipotesi di una firma imminente, il club del presidente Enrique Cerezo è infatti passato dalle parole ai fatti facendo autografare al tecnico argentino un contratto con scadenza fissata al 2022.

Accostato ad altri grandi club europei, tra questi anche l'Inter di Suning, il "Cholo" ha così scritto la parola fine sulle indiscrezioni legate al suo futuro e sposato ancora la causa dei "Colchoneros". Ad anticipare l'annuncio ufficiale, era anche arrivato un tweet del club della capitale spagnola che avvertiva l'arrivo di una bella notizia: "Oggi, 14 febbraio, stiamo per pubblicare un video che vi farà sicuramente piacere".

Le prime parole del Cholo dopo la firma

Nella clip postata dal canale Twitter dell'Atletico Madrid, il protagonista è ovviamente Simeone. Il filmato mostra infatti l'arrivo del tecnico nella sede del club, l'incontro e l'abbraccio con il presidente e la firma sul documento che sancisce il matrimonio tra le due parti fino al 2022. Arrivato a Madrid nel 2011, dopo aver anche giocato con la "camiseta rojoblanca" dal 1994 al 1997 e dal 2003 al 2005, il 48enne di Buenos Aires è così destinato a rimanere ancora a lungo sulla panchina del'Atletico.

In attesa di sfidare la Juventus in Champions League, il tecnico ha poi voluto ringraziare tutti per questo importante traguardo: "Ringrazio tutta la gente dell'Atletico Madrid per il loro sostegno alla continuità di questo progetto – ha dichiarato il Cholo – Il futuro ci attende con grande entusiasmo e con molte sfide. Quello che mi ha convinto a firmare è ciò che vedo per il futuro. Vedo lavoro, persone coinvolte per continuare a crescere. Vedo la speranza, la gioventù e una squadra che può ancora crescere".