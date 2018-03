I peggiori timori sono stati confermati. Il difensore dell’Atletico Madrid Filipe Luis si è rotto il perone. L’infortunio che il brasiliano ha rimediato nel corso del match degli ottavi di ritorno di Europa League con la Lokomotiv Mosca costa caro al difensore che chiude così la stagione e salterà i Mondiali, che avrebbe certamente disputato con il Brasile.

Contro la Lokomotiv l'infortunio di Filipe Luis

Dunque si chiude purtroppo con anticipo la stagione di Filipe Luis. La mancanza sarà pesante per l’Atletico, secondo in campionato e in piena corsa in Europa League. Il brasiliano è un giocatore esperto ed ha grande personalità. Filipe Luis si è infortunato nel corso del secondo tempo del match con la Lokomotiv Mosca, una dura entrata di Eder è costata carissimo al giocatore che a Madrid ha saputo ufficialmente della frattura del perone. Questo il comunicato del club

Il nostro giocatore era stato sostituito nella seconda metà della gara contro la Lokomotiv Mosca dopo aver ricevuto un forte colpo da Eder che gli contendeva una palla. In seguito si è sottoposto a esami radiologici appena tornato a Madrid, che hanno confermato che ha subito una frattura del perone della sua gamba sinistra.

Addio Mondiali, Filipe Luis sarà sostituito da Alex Sandro

Filipe Luis in Russia ha subito l’infortunio al perone e in Russia purtroppo non ci tornerà per disputare il Mondiale, che prende il via tra meno di tre mesi. Per lui sarà quasi impossibile recuperare in tempo per il più grande appuntamento calcistico. Il difensore dell’Atletico Madrid era stato convocato dal c.t. Tite per le amichevoli contro la Russia e la Germania. Adesso dovrà essere sostituito e al suo posto molto probabilmente sarà convocato lo juventino Alex Sandro. Il ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro del Brasile comunque è del madrista Marcelo.