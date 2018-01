La delusione per la sconfitta in casa del Siviglia nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey ha giocato un brutto scherzo a Sime Vrsaljko. Il calciatore di Simeone ex Genoa e Sassuolo, da mesi nel mirino dei top club della Serie A si è reso protagonista di un curioso episodio nel post partita della sfida vinta dagli uomini di Montella 3-1 e costata l'eliminazione dal torneo per i colchoneros. L'esterno ha infatti sbagliato pullman, salendo su quello dei giocatori di casa.

Vrsaljko distratto, sale sul pullman sbagliato. Quello del Siviglia.

Il tutto è stato immortalato in un video dell'emittente Cuatro, condiviso poi sui social anche dal compagno di nazionale di Vrsaljko, Dejan Lovren attualmente in forza al Liverpool. L'esterno croato dell'Atletico si è recato verso il parcheggio dei pullman, distratto dallo smartphone invece di salire sul primo mezzo, sotto gli occhi di un divertito agente di polizia è salito sul bus del Siviglia.

Il siparietto con l'agente di polizia e le battute di Lovren.

Accortosi dell'errore, Vrsaljko è sceso dall'autobus degli andalusi. Cenno d'intesa e sorrisi con l'agente che bonariamente gli ha dato una pacca sulla spalla. L'episodio però è stato registrato dalle telecamere della tv facendo inevitabilmente il giro del web e dei social, con Lovren che ha commentato simpaticamente: "Che gentiluomo…fratello mio"

Vrsaljko obiettivo di mercato di Napoli e Juventus.

Anche nella sessione di calciomercato in corso, Vrsaljko è stato accostato a più riprese a top club italiani. Napoli e Juventus sembravano pronte a scatenare un'asta per il ragazzo che invece sembra destinato a rimanere all'Atletico. Il club madrileno infatti ha intenzione di rimandare ogni discorso a giugno, con il prezzo del cartellino fissato su una cifra superiore ai 20 milioni di euro.