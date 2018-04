A poche ore dalla vittoria ottenuta al Wanda Metropolitano, dove il suo Atletico ha battuto 2 a 0 lo Sporting Lisbona nel primo quarto di finale di Europa League, il presidente del club della capitale spagnola, Enrique Cerezo, ha parlato di Diego Simeone in un'intervista rilasciata a "Fox Sport".

"Con Simeone c’è un rapporto di amicizia – ha dichiarato il numero uno dei "Colchoneros" – È un amico dell’Atletico Madrid e continuerà ad esserlo. Lui il Ferguson dell’Atletico? Magari, me lo auguro, io lo vedo qua ancora per molto tempo e credo che alla luce del rapporto che si è creato con la squadra sia difficile che vada via. Con lui parlo di tutto, sono tanti anni che ci conosciamo. I tifosi nerazzurri sognano un suo ritorno a Milano? Tutti sogniamo, sogno anche io, ma lui è qui da noi".

I rumors su Dybala

Prima del match europeo, in casa Atletico Madrid ha tenuto banco il presunto interesse della società biancorossa per Paulo Dybala: un'indiscrezione di mercato, generata anche dall'incontro di Simeone con l'attaccante argentino della Juventus. Secondo alcuni rumors, i Colchoneros avrebbero pensato di proporre alla Juventus, per l'acquisto della "Joya", ben 110 milioni di euro: una cifra pari all’ammontare della clausola che il Barcellona dovrebbe versare al club di Madrid per aggiudicarsi Griezmann.

"Dybala? È un giocatore magnifico, l’unica cosa che posso dire è che non lo conosco, l’ho visto giocare solo una volta – ha continuato Cerezo – Con Simeone si sono incontrati in un ristorante e si sono salutati, niente di più. La rovesciata di Ronaldo? Mi sono ricordato di gol simili che hanno segnato Diego Costa e Griezmann con la nostra squadra. La stagione della squadra? E' un buon anno, vogliamo arrivare alle semifinali e raggiungere la finale di Europa League".