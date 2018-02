Insieme a Lazio, Milan e Napoli, anche l'Atalanta è attesa dalla gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Dopo aver dominato il girone di qualificazione, la formazione bergamasca è ora attesa da una partita da far tremare i polsi. Alla vigilia del match con il Borussia Dortmund, Giampiero Gasperini ha parlato della sfida che aspetta i suoi giocatori: "Ci confronteremo con una grande squadra – ha esordito il mister, in conferenza stampa – Per l'Atalanta sarà un momento storico e dai 90 minuti a Dortmund capiremo quali e quante saranno le nostre possibilità di passare il turno".

"Mi piace come gioca il Borussia ed è certamente favorito in questa doppia sfida". Ad aspettare la Dea, ci sarà anche il famoso muro giallonero del Signal Iduna Park: "Sapremo isolarci e non farci condizionare dai loro tifosi. Dovremo giocare con personalità e provarci fino alla fine".

Gasperini ritrova Gomez e Caldara.

Come spesso accade in queste sfide europee, il risultato dell'andata potrebbe condizionare anche il ritorno all'Atleti Azzurri d'Italia: "Una sconfitta di misura potrebbe andarci bene in ottica del ritorno, ma sono tutte valutazioni che lasciano il tempo che trovano. Conta solo dare tutto. Dopo qualche difficoltà, il BVB ha trovato buon gioco ed entusiasmo. Hanno tanti giocatori forti. Chi toglierei a Peter Stöger? Non toglierei nessuno in particolare, ma più di uno".

Se la formazione tedesca continua ad avere problemi di formazione (l'infermeria è sempre piena, anche se Reus potrebbe recuperare e andare in panchina), Gasperini può invece contare su quasi tutta la rosa ad eccezione di Rizzo. Pronti per partire dal primo minuto, anche Gomez e Caldara: "Stanno bene e se tutto sarà ok potranno giocare – ha concluso l'allenatore nerazzurro – Per avere la conferma della loro presenza, occorrerà però aspettare la rifinitura".