Qual è la squadra che ha segnato più gol al termine del girone d'andata della Serie A 2018-2019? Non la super Juventus di Massimiliano Allegri che sta dominando il campionato, ma l'Atalanta di Gian Piero Gasperini capace di mettere a referto una rete in più della capolista. Merito di un collettivo convincente, impreziosito dal super rendimento di Duvan Zapata, a segno 9 volte a dicembre, e di Josip Ilicic che con la tripletta nell'ultimo match con il Sassuolo, ha portato a casa il pallone per la terza volta nel 2018.

Qual è il migliore attacco della Serie A, l'Atalanta supera la Juventus

Nell'ultimo match di Serie A del 2018, l'Atalanta ha battuto in trasferta il Sassuolo 6-2. Un risultato tennistico che ha permesso alla formazione di Gian Piero Gasperini di portarsi a due punti dalla zona Europa, e di chiudere il girone d'andata con 39 gol all'attivo. Si tratta di un risultato storico per la Dea che non aveva mai messo a referto questo bottino in precedenza al giro di boa del torneo. E i nerazzurri si sono presi la soddisfazione di poter contare sul migliore attacco della Serie A, con un gol in più della Juventus di Cristiano Ronaldo e 4 del Napoli di Ancelotti.

Zapata e Ilicic da record con l'Atalanta

La squadra dunque dopo un avvio di stagione non brillante ha ripreso a girare alla grande, anche grazie alle prestazioni dei suoi attaccanti. Se il Papu Gomez è una certezza con 5 gol all'attivo, da registrare anche il momento d'oro di Duvan Zapata e Josip Ilicic. Il centravanti sudamericano ha segnato 9 gol (10 quelli complessivi) nelle ultime 6 partite per un dicembre a dir poco unico. Secondo quanto riportato infatti da OptaPaolo solo Gunnar Nordahl ha fatto meglio in un singolo mese in Serie A (10 gol nel febbraio 1950). Ilicic poi grazie alla tripletta contro il Sassuolo, oltre ad arrivare a quota 6, è arrivato a quota 3 hat-trick nell'anno solare 2018, al pari di Messi e Aguero.

Gasperini e il soprannome di Josip Ilicic

E Gasperini non può che essere soddisfatto. Il tecnico dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara contro il Sassuolo ha rivelato un retroscena sul soprannome di Ilicic: "E’ da un po’ di settimane sono molto soddisfatto del cammino che stiamo facendo, abbiamo un attacco così prolifico nonostante all’inizio non abbiamo segnato tanto. E’ stata anche la causa dell’eliminazione dall’Europa League poi dopo invece abbiamo trovato Zapata che ha una continuità pazzesca. Tutta la squadra produce molto. Ilicic? Era la terza partita in una settimana, lui è fisicamente irregolare e sapevo che quando entra è determinante. Barrow ha fatto una buona gara, Ilicic è un’arma che ho riservato a gara in corso ripagandomi con una tripletta. Regolarmente viene chiamato "la nonna" nello spogliatoio, è sempre distrutto. Il problema è riuscire ad allenarlo con continuità, se riesci a convincerlo lui è un bello spirito ed è molto simpatico per il gruppo. E’ veramente attaccato all’Atalanta nonostante un atteggiamento che sembra indolente".