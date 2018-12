Roma e Atalanta conquistano due successi nella corsa all’Europa. Entrambe hanno vinto in trasferta e in Emilia. I giallorossi sono passati in casa del Parma, mentre i nerazzurri hanno sconfitto con un clamoroso 6-2 il Sassuolo. Vittorie importanti in chiave salvezza per Udinese e Chievo. Nel pomeriggio successi anche per l’Inter, 1-0 all’Empoli (gol di Keita). Pari a Marassi e all’Olimpico.

Parma-Roma 0-2

Se si esclude l’infortunio muscolare di Manolas si può dire che per la Roma la partita è stata perfetta. Innanzitutto perché sono arrivati i tre punti e poi perché i giallorossi hanno ritrovato completamente Dzeko, protagonista anche senza gol, e pure Lorenzo Pellegrini, in campo nella ripresa e assist-man. Inoltre c’è stato un avvicinamento al quarto posto, grazie all’1-1 tra Lazio e Torino. I gol arrivati nella ripresa li hanno segnati Cristante, solito colpo di testa, e Under che dopo l’assist per il vantaggio insacca con un tiro preciso da due passi.

Sassuolo-Atalanta 2-6

L’Atalanta del ‘Maestro’ Gasperini chiude l’anno di nuovo tra le prime otto. I nerazzurri hanno vinto per 6-2 in casa del Sassuolo, un match da record. Duvan Zapata apre le danze nel primo tempo e si conferma il principe dei bomber del mese di dicembre (9 gol in 6 partite), Gomez raddoppia. Nella ripresa ci sono i fuochi d’artificio, gol di Duncan, Mancini, ancora Duncan, poi entra in campo Ilicic che si scatena, lo sloveno mette a segno una tripletta in un quarto d’ora.

Chievo e Udinese successi per la salvezza

Se l’è seduta la vittoria il Chievo, che con pieno merito ha battuto un buon Frosinone, difesosi fino alla fine nonostante l’uomo in meno (rosso a Capuano). Il match è stato deciso da una bella punizione di Giaccherini. L’Udinese batte 2-0 il Cagliari e si allontana dai bassi fondi. Nicola fa festa con le reti di Pussetto e Behrami, in una partita caotica, con un rigore sbagliato (Cragno ha parato un tiro di Lasagna) e due rossi (Ceppitelli e Mandragora).

Pareggiano Fiorentina e Lazio

Poche emozioni e nessun gol tra Genoa e Fiorentina, un mezzo passo falso per i viola che non riescono a tenere il passo delle squadre con cui lottano per il sesto e il settimo posto, buono invece il punto per i rossoblu che allungano sulla terzultima. Tanti ammoniti, tante polemiche, due espulsioni e due gol (di Belotti e Milinkovic-Savic) in Lazio-Torino.

L’Inter vince a Empoli

Un altro 1-0 per l’Inter, che dopo aver vinto con questo punteggio contro l’Udinese e il Napoli nelle ultime settimane si impone di misura sull’Empoli. L’incontro è stato deciso da un gol di Keita. I nerazzurri hanno blindato la difesa, ma comunque faticano parecchio in fase realizzativa. Spalletti aumenta il suo vantaggio sulla Lazio, quarta.