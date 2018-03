Dopo le prime ore di comprensibile sgomento, che hanno portato chi lo conosceva a chiudersi nel dolore e nel silenzio, anche Cesare Prandelli ha rilasciato le prime dichiarazioni in seguito alla tragica e prematura scomparsa di Davide Astori. L'ex allenatore della Fiorentina, in un'intervista rilasciata al quotidiano "QN", ha ricordato l'ex capitano della Fiorentina con parole piene di affetto.

"Era un ragazzo splendido, una persona gentile d’animo e negli atteggiamenti, anche per questo è difficile accettare il fatto che non ci sia più – ha spiegato con commozione l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana – Pensi alla sua bambina, alla compagna con cui aveva progettato un futuro insieme. Posso solo dire che anche la squadra diventerà la famiglia di Astori, ci sarà molta commozione".

Il grande cuore della tifoseria viola

Il tecnico conosceva molto bene Davide Astori. Durante la sua esperienza sulla panchina della Nazionale, l'ex difensore viola aveva esordito con la maglia azzurra all'età di 24 anni in un’amichevole fra Ucraina ed Italia nel 2011. Nel prossimo weekend, in occasione della partita di campionato tra Fiorentina e Benevento, l'Artemio Franchi di Firenze sarà tutto per il suo capitano: "Potrei parlare per mille ore, in questo momento dico solo che domenica sarà una giornata molto toccante e che il Franchi abbraccerà la figlia, la compagna, i fratelli e i genitori di Davide".

"Un affetto che solo Firenze sa trasmettere così – ha concluso Prandelli, nell'intervista concessa a "QN" – Anche i calciatori vivranno quell’abbraccio come se fossero loro stessi i familiari. Il Franchi sarà grande e avrà un cuore grande, tutti ancora una volta capiranno l’amore che i tifosi hanno e avranno sempre per chi indossa questa maglia".