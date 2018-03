Blaise Matuidi è uno degli uomini del momento in casa Juventus. Il centrocampista francese, arrivato in sordina da Paris Saint-Germain, è uno degli calciatori più importanti della squadra bianconera e Massimiliano Allegri si priva di lui solo quando il numero 14 non può essere in campo per cause di forza maggiore. Nonostante sia arrivato da poco in Italia, Matuidi è rimasto molto colpito dalla tragica scomparsa di Davide Astori e intervistato anche da Sky Sport ha espresso anche lui un pensiero per il capitano della Fiorentina

Porgo le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori. Io non lo conoscevo, ma molti dei miei compagni di squadra sono rattristati. Sono stato in grado di capire che non stiamo solo perdendo un grande giocatore, ma anche una grande persona – ha evidenziato il centrocampista della Juventus – Non è mai facile tornare in campo dopo una tragedia, ma il Calcio cerca di andare avanti, anche in suo onore.

Matuidi: Difficile battere la Lazio. Spurs? A Londra per vincere.

Nel corso dell'intervista Blaise Matuidi ha parlato della vittoria arrivata nei minuti di recupero a Roma contro la Lazio e si è soffermato sulla prossima sfida di Wembley contro il Tottenham, che sarà decisiva per il cammino dela Juventus in Champions League

Non è stato facile vincere all'Olimpico. Per noi è stata una serata davvero positiva, anche perché il Napoli ha lasciato alcuni punti e ora siamo solo un punto dietro di loro. Siamo tutti contenti per il gol di Paulo che se lo merita, per l'impegno che mette nel suo lavoro ogni giorno. Il Tottenham? È una squadra che gioca bene la palla… a Torino abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà: andiamo a Londra per vincere e segnare, se giochiamo come sappiamo, e con l'aiuto dei nostri tifosi, come a Roma, sarà possibile passare il turno.