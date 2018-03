A provare a dare una spiegazione medico scientifica alla morte improvvisa di Davide Astori, ci proveranno i medici nella giornata di domani quando interverranno sulla salma del capitano dell Fiorentina per una autopsia che potrebbe confermare le cause naturali del decesso, avvenuto nella notte, durante il ritiro prima di Udinese-Fiorentina. Intanto, è stata aperta una indagine, si sono sentiti i compagni di squadra, i dirigenti, lo staff medico e tutti hanno confermato: Davide Astori stava bene.

La ricostruzione delle ultime ore.

La playstation con Sportiello.

L'ultimo a vederlo è stato il compagno di squadra Marco Sportiello, verso le 23.30. I due, prima di coricarsi, come spesso accade in questi casi, si sono ritrovati per sfidarsi alla playstation. Poi, i saluti e ognuno nella propria stanza per riposare in vista della partita del giorno dopo, all'ora di pranzo, tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena.

Nessun problema di salute.

E' questa l'ultima notizia che si è saputa attorno ad Astori, con le domande rivolte a Sportiello da parte della Procura che ha aperto un'indagine sulla improvvisa morte del giocatore della Fiorentina. Il difensore era tranquillo e stava bene, godeva di buona salute. Nulla faceva intravvedere che potesse avere dei problemi. Poi, nessun'altra notizia. I compagni dellea Fiorentina lo aspettavano per la colazione nella sala ristorante dell'albergo "La' di Moret" alle 9.30

Il ritrovamento del cadavere alle 9.30.

Non vedendolo arrivare, un massaggiatore e' andato a cercarlo in camera e lo ha trovato senza vita. Morto, per un probabile arresto cardiocircolatorio, nel corso della notte, a Udine. L'albergo e' stato presto chiuso con un nastro bianco e rosso, fuori una folla di giornalisti e di tifosi viola, increduli, che erano diretti allo stadio Dacia Arena, ma che, appresa la notizia, hanno raggiunto l'hotel.

Le ore successive al decesso.

L'avviso e l'arrivo dei familiari a Udine.

Subito dopo il rinvenimento del cadavere, i dirigenti della società hanno telefonato ai genitori del giocatore, a Bergamo, per avvertirli della tragedia. E contestualmente hanno anche avvertito la compagna, che si trovava a Firenze e dalla quale Astori due anni fa aveva avuto una bimba. Mentre i compagni di squadra hanno lasciato l'albergo poco dopo le 14 a Udine sono arrivati i familiari, evitando la folla di giornalisti entrando da un ingresso secondario. Qui era ad attenderli un'auto che li ha accompagnati all'obitorio di Santa Maria della Misericordia, dove nel frattempo era stata portata la salma del capitano.

L'indagine della Procura di Udine.

Immediata e' scattata anche l'indagine giudiziaria con il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, che si sta occupando della vicenda, focalizzando l'attenzione sulle ragioni per cui un campione di 31 anni possa morire così all'improvviso. Domani dopo che saranno messi insieme tutti gli elementi emersi dalle varie dichiarazioni raccolte potrebbero esserci delle prime risposte. Così come dagli esami con l'autopsia sulla salma del giocatore.

Il cordoglio del mondo del calcio.

L'arrivo del presidente Della Valle.

Nel tardo pomeriggio all'obitorio e' arrivato anche il Patron della Fiorentina, Diego Della Valle, a bordo di un van scortato da un'auto civetta delle forze dell'ordine, e successivamente anche la compagna di Astori. Mente tutto il mondo dello sport si è subito stretto attorno ai familiari del difensore e ha manifestato il proprio cordoglio sia via social sia direttamente.

Lo stop a tutte le partite.

Nel fratempo, la Lega Calcio decideva nell'immediato di sospendere ciò che restava della 27a giornata di calcio, dal lunch match di Udine al posticipo di domenica sera a San Siro con il derby tra Milan e Inter. A data da destinarsi che, probabilmente, verrà recuperata solamente a metà maggio.