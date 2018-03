"Buon viaggio, capitano. Con tutto il cuore, la tua Curva". In calce al post pubblicato su Facebook dai tifosi della Fiorentina ci sono le firme di tutti i gruppi storici dei sostenitori viola, dalla Fiesole fino ai quartieri della tradizione gigliata. Un unico, grande abbraccio sotto le insegne del club toscano. L'appuntamento è per giovedì alle ore 10 nella Basilica di Santa Croce dove si svolgeranno i funerali di Davide Astori, il capitano morto sabato notte nella stanza 118 dell'albergo di Udine dove alloggiava la squadra prima della gara di campionato coi friulani.

La lettera dei tifosi Viola dedicata ad Astori.

La notizia del decesso ha sconvolto il mondo del calcio, italiano e internazionale, lasciando per una domenica il popolo di sportivi in pena per il dolore e lo sconforto scaturiti dalle news sulla tragedia. Martedì verrà effettuata l'autopsia sul corpo del calciatore, chiarendo così le reali cause del malore fatale. Mercoledì verrà allestita la camera ardente a Coverciano mentre il giorno successivo sarà quello delle esequie pubbliche. Nella lettera dei tifosi c'è tutto il dolore di una comunità che – lutto cittadino a parte, come indetto dal sindaco Nardella – si ritroverà nella Basilica di Santa Croce per l'estremo saluto al ragazzo d'oro della Viola.