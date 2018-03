Ogni sosta, come sempre, consente a ciascun club ma anche a qualsiasi campionato di fermarsi e meditare su quanto finora fatto. Una sorta di pausa di riflessione che permette agli allenatori di stendere un parziale bilancio e ai cultori delle statistiche di tirare le somme su quanto fatto fin qui. Così, in questo contesto, siamo andati a vedere quali sono state le coppie d'attacco più “affiatate” della Serie A, tenendo presente la combinazione assist e gol e quindi l’intesa ‘tout court’ fra due uomini d’attacco. Ecco quali sono i tandem assistman/marcatore con la maggiore intesa in queste prime 29 giornate del massimo campionato del Bel Paese.

Assist di Ramirez, gol di Quagliarella: certezza Samp

Davanti a tutti in questa speciale classifica c’è la coppia della Sampdoria formata da Gaston Ramirez e Fabio Quagliarella. Ben otto delle 17 reti fin qui realizzate in campionato dal bomber campano sono infatti arrivate su assist del trequartista uruguayano arrivato alla corte di Marco Giampaolo in estate dal Middlesbrough. Addirittura tre delle otto assistenze vincenti sono arrivate in un’unica gara, vale a dire nella gara dello scorso 21 gennaio vinta 3-1 dai blucerchiati contro la Fiorentina proprio con una tripletta del suo capitano.

Perisic rifinisce, Icardi finalizza e Spalletti può esultare

In seconda posizione tra le coppie offensive con la maggiore intesa della Serie A troviamo quella dell’Inter composta da Ivan Perisic nel ruolo di rifinitore e Mauro Icardi in quello a lui più consono di finalizzatore. Sono infatti sei ad oggi gli assist dell’esterno d’attacco croato che il centravanti argentino ha trasformato in gol in queste prime 28 gare di campionato (i nerazzurri devono recuperare il derby con il Milan). L’ultimo dei quali arrivato proprio nell’ultimo turno di campionato in occasione della seconda delle quattro reti realizzate da Maurito nel rotondo 5-0 con cui la compagine di Luciano Spalletti ha espugnato il campo della Sampdoria.

Luis Alberto ispira Immobile e la Lazio gode

Chiude il podio di questa particolare graduatoria la coppia che ha fatto fin qui le fortune della Lazio di Simone Inzaghi che vede lo spagnolo Luis Alberto nei panni di suggeritore e il capocannoniere del campionato Ciro Immobile in quello di realizzatore implacabile. Sono infatti cinque gli assist del trequartista ex Liverpool concretizzati dal centravanti biancoceleste nelle 29 gare di Serie A fin qui disputate dalla formazione capitolina in questa stagione.

Assist-man e marcatore, i favolosi 8

Sono ben cinque invece le coppie appaiate al quarto posto con quattro reti ciascuna realizzate sempre con lo stesso copione. Nelle vesti di finalizzatore ci sono l’atalantino Josip Ilic, il napoletano Dries Mertens, il milanista Patrick Cutrone, l’altro laziale Sergej Milinkovic – Savic e nuovamente il capitano interista Mauro Icardi, mentre in quelle di assistman troviamo rispettivamente Andrea Petagna per lo sloveno dell’Atalanta, Lorenzo Insigne per il belga del Napoli, Suso per il giovane centravanti rossonero, Marco Parolo per il talento serbo della Lazio e, questa volta, Antonio Candreva per il bomber argentino dell’Inter.