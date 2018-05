Il Real Madrid per la terza volta consecutiva ha vinto la Champions League, a Kiev i ‘blancos’ hanno sconfitto il Liverpool per 3-1 e hanno trionfato per la quarta volta negli ultimi cinque anni. L’ennesimo successo per Zidane, CR7, il presidente Florentino Perez e un gruppo eccezionale che comprende anche Marco Asensio, che più di due mesi fa aveva fatto una sorte di fioretto, una promessa che avrebbe mantenuto in caso di vittoria in Champions. E adesso con il trofeo conquistato lo spagnolo ha svelato cosa dovrà fare.

Cambio di look. Lo scorso 19 marzo il giovane attaccante del Real Madrid, intervenuto nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘El Larguero’ di ‘Cadena Ser’, aveva dichiarato ufficialmente che avrebbe fatto qualcosa di particolare in caso di vittoria in Champions. Una scommessa scritta su un foglio bianco e chiusa all’interno di una busta, rimasta intatta per oltre due mesi. La vittoria è arrivata e adesso dalle parole si ‘deve’ passare ai fatti. Dopo il match con il Liverpool Asensio, parlando in zona mista con i media, ha aperto la busta e ha letto cos’aveva scritto: “Se il Real Madrid dovesse vincere la Champions League, mi tingerò i capelli di biondo”. Il ventiduenne dovrebbe presentarsi ai Mondiali di Russia con dei capelli biondo platino, ogni promessa è debito.

Pupillo di Zidane. Marco Asensio, nato a Maiorca nel 1996, è stato lanciato nell’estate di due anni fa, sorprendentemente, dal tecnico francese che gli predisse un grande futuro. Non ha giocato tanti minuti in questi due anni, ma è sceso in campo 90 volte in due anni (21 i gol), e sono tante le sue presenze considerata la concorrenza. Otto i trofei vinti in due anni e ora un grande sogno quello del Mondiale, perché Lopetegui ha puntato anche su Asensio, che con i capelli biondi vestirà la maglia della ‘Roja’.