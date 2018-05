Kwadwo Asamoah saluta la Juventus dopo 6 stagioni e 156 partite. Il jolly ghanese ha voluto fare un saluto in grande stile ai tifosi bianconeri e ha optato per una lunga lettera che ha publicato sui suoi profili social. Asamoah ha dedicato questo lungo pensiero a quelle che sono state le sue annate con la Vecchia Signora, ai suoi compagni, agli allenatori e ai tifosi:

Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato difficile prendere questa decisione perché sono immensamente orgoglioso degli anni passati qui e di aver fatto parte della Juventus. Ogni singola persona di questo club avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore, dai miei compagni ai miei allenatori, a tutto lo staff e soprattutto ai fantastici tifosi.

L'esterno ghanese ha spiegato perché ha rifiutato il rinnovo con la squadra campione d'Italia preferendo il contratto triennale, non ancora ufficiale ma pare sia cosa fatta, con l'Inter:

Nonostante la Juventus mi abbia offerto un nuovo contratto, seppur con grande rispetto per il club e per tutti voi, ho scelto di intraprendere una nuova avventura altrove. Sarà assolutamente difficile giocare contro la Juventus nel futuro, ma ho dovuto prendere questa decisione nell’interesse della mia famiglia e spero e mi auguro che i tifosi possano capire e accettare questa mia decisione.

Infine Kwadwo Asamoah ha voluto ringraziare tutto il mondo Juventus per come è stato accolto e per come è stato trattato durante queste stagioni, nei periodi belli e in quelli brutti: