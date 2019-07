L'Arsenal si sta preparando per la nuova stagione. Emery vuole vincere qualcosa e vuole riportare la squadra tra le prime quattro in Premier, attivissimi sul mercato (i Gunners hanno preso Ceballos e trattano Pepé) i londinesi però non stanno vivendo un pre-campionato semplice. Pochi giorni fa due malviventi hanno cercato di rapinare Kolasinac e Ozil. Oggi si è venuto a sapere che il papà di Elneny ha scoperto un cadavere nel cortile della casa del giocatore egiziano.

Un cadavere a casa Elneny

Nel cortile dell'abitazione di Mohamed Elneny, centrocampista egiziano dei Gunners, il padre del giocatore ha ritrovato un cadavere. Elneny senior ha subito avvertito la polizia. Il corpo senza vita di quell'uomo non è stato identificato. In attesa di chiarire il mistero, e di scoprire di chi è quel cadavere, le autorità egiziane hanno aperto un'inchiesta.

La rapina a Ozil e Kolasinac

Pochi giorni fa due calciatori dei Gunners Mesut Ozil e Sead Kolasinac sono stati vittima di un tentativo di rapina. Il giocatore tedesco era alla guida del suo SUV Mercedes ed è stato inseguito da due teppisti che viaggiavano a bordo di un motorino. Ozil, che da mesi è dato in partenza e sembra vicino al Fenerbahce, in una strada trafficata ha deciso di parcheggiare il SUV e si è riparato in un ristorante turco, il suo preferito, e ha chiesto aiuto al personale che prontamente è uscito dal locale. I camerieri hanno trovato Kolasinac, difensore bosniaco che disputerà il suo terzo campionato con i Gunners, che senza paura e a mani nude affrontava uno dei rapinatori armato di coltello. Le immagini di una telecamera, probabilmente dello stesso ristorante, hanno ripreso quella scena, e rapidamente Kolasinac ha avuto un grande balzo di popolarità, per molti, non solo tra i tifosi dell'Arsenal, è diventato un grande idolo.