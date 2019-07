Momenti di vero terrore hanno vissuto oggi a Londra due calciatori dell'Arsenal Mesut Ozil e Sead Kolasinac. Una gang ha inseguito il giocatore tedesco, probabilmente volevano rubargli il suo SUV Mercedes. Ozil quando ha capito che la situazione era realmente pericoloso ha deciso di scappare, ha lasciato la vettura ed è fuggito in un ristorante, il compagno di squadra Kolasinac con grande coraggio è sceso rapido dall'automobile e ha affrontato a mani nude i rapinatori armati di coltello, come testimoniato, da un video finito in rete.

Cosa è successo a Ozil e Kolasinac

Nella giornata di giovedì i calciatori dell'Arsenal Ozil e Kolasinac sono stati inseguiti e attaccati da teppisti, che dopo averli inseguiti con dei ciclomotori li hanno raggiunti e li hanno aggrediti, armati di coltello. Il calciatore tedesco ha lasciato il suo SUV Mercedes Classe G e si è rifugiato in un ristorante turco, il Likya, che si trova in Golders Green Road. Alcuni camerieri di quel locale si sono precipitati sulla strada per cercare di scacciare gli aggressori, che però erano stati già affrontati da Kolasinac che con rapidità è sceso dal SUV e ha fatto di tutto per mandarli via, il bosniaco ha mostrato coraggio perché quegli uomini erano armati di coltello.

La Polizia ha sentito Ozil e Kolasinac

La Polizia è arrivata sul posto rapidamente, ha interrogato i due calciatori e alcuni testimoni, uno di questi ha rilasciato un'intervista al ‘Daily Mail', la signora Azuka Alintah che era uscita per fare la spesa ha visto tutta la scena: