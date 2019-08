Mesut Ozil e Sead Kolasinac non saranno convocati da Emery per la prima partita dell'Arsenal della Premier League 2019-2020. Nessun problema fisico per i due giocatori che sono fuori per ‘motivi di sicurezza'. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sul tentativo di rapina che Ozil e Kolasinac hanno subito un paio di settimane fa a Londra. Quest'assenza di Ozil farà senz'altro anche alimentare le voci di addio che riguardano il tedesco che potrebbe molto presto giocare in MLS.

L'Arsenal spiega l'esclusione

Esclusi per motivi di sicurezza Ozil e Kolasinac, questo ha fatto sapere l'Arsenal. La polizia di Scotland Yard sta ancora indagando su quell'episodio successo pochi giorni fa nel Nord Ovest di Londra. Il club fa sapere che la cosa principale in questo momento è la salute e la sicurezza dei giocatori e delle loro famiglie: "Questa decisione è stata presa in comune accordo con i giocatori e i loro rappresentanti. Speriamo di averli in squadra il prima possibile". Ozil e Kolasinac avevano saltato l'amichevole dell'Emirates con il Lione, ma erano stati in campo contro il Barcellona, nel match del Camp Nou.

Il tentativo di rapina ai danni di Ozil e Kolasinac

Sono molto amici il tedesco e il bosniaco che qualche giorno fa a Londra erano assieme, volevano andare a cena in un ristorante turco situato nella zona nord occidentale della City. I due giocatori hanno vissuto attimi di vero e proprio terrore, quando sono stati inseguiti da dei ladri, armati di bastoni e coltelli che hanno iniziato a pedinarli con un motorino. Ozil ha cercato riparo e ha fermato la sua vettura proprio davanti l'ingresso del ristorante, Ozil con uno scatto rapido è entrato dentro e ha chiesto aiuto ai camerieri, che hanno trovato Kolasinac che fronteggiava, con grande coraggio, quei due banditi che poi sono fuggiti.