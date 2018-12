Aritz Aduriz segna, e questa non è certo una novità. Quello che più colpisce però è il modo in cui l'esperto bomber dell'Athletic Bilbao ha trovato la rete nell'ultimo match di Liga, con un calcio di rigore realizzato in maniera assai curiosa. Contro il Valladolid Aduritz ha battuto un penalty a sorpresa senza rincorsa beffando il portiere avversario, noncurante del peso della responsabilità. Il risultato? Gol, e video del calcio di rigore diventato immediatamente virale sui social, con l'Athletic che però non ha potuto esultare fino in fondo, in virtù del pareggio degli ospiti arrivato all'ultimo respiro.

Athletic-Valladolid, il rigore di Aduriz senza rincorsa

Tutto è accaduto nella sfida valida per il posticipo della 17a partita della Liga spagnola. I padroni di casa dell'Athletic Bilbao al 45′ hanno avuto la chance per sbloccare il risultato su calcio di rigore contro la formazione acquistata pochi mesi fa dall'ex Fenomeno Ronaldo. Sul dischetto si è presentato il giocatore più esperto e rappresentativo del club basco ovvero Aritz Aduriz, ex della partita. Il centravanti classe 1991 si è preso sulle spalle la responsabilità del penalty, in un momento cruciale della partita e della stagione del Bilbao che sta provando a risollevarsi dalle zone basse della Liga.

Aduriz sorprende tutti, calcio di rigore alla Signori

Piazzato il pallone sul dischetto, Aritz Aduriz ha fatto il classico gesto per prendere le misure per un'eventuale rincorsa. Ecco però la sorpresa: dopo aver compiuto il primo passo, portando indietro la gamba destra, con un gesto repentino ha alzato la testa e calciato verso la porta. Grande velocità d'esecuzione e pallone che si è insaccato all'angolino, premiando la soluzione da fermo di Aduritz alla "Signori". Festa grande per i compagni del centravanti, mentre gli avversari sono rimasti di sasso, quasi gelati, dalla sorprendente conclusione del bomber.

Athletic, il rigore di Aduriz non basta: il Valladolid pareggia nel finale

Inevitabilmente il rigore di Aduriz in Athletic Bilbao-Valladolid è diventato virale sul web e sui social. Peccato però per i baschi, che la formazione ospite si sia presa la sua rivincita nel finale. Al 90′ infatti Plano ha segnato il gol del definitivo pareggio, che ha impedito al Bilbao di portare a casa 3 punti preziosissimi per la classifica, per regalarsi un Natale sereno.