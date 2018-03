Nel ritiro dell'Argentina di Jorge Sampaoli, continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter, nonostante l'ottimo campionato e le reti segnate nel campionato italiano, e ancora una volta rimasto a casa dopo le convocazioni del commissario tecnico per le amichevoli con Italia e Spagna. Un'esclusione che era comunque nell'aria e che ha ovviamente creato molto malumore tra chi spingeva per vedere il nerazzurro in azione con la maglia della Seleccion.

All'ennesima domanda sul mancato coinvolgimento del 25enne di Rosario, il ct ha risposto con una dichiarazione che lascia pochi dubbi: "Icardi? Quando lo abbiamo convocato c'era un motivo – ha spiegato Sampaoli, durante la conferenza stampa – Adesso è più difficile convocarlo perché i suoi concorrenti sono tutti molto forti e non c'è spazio per tutti".

L'assist per Dybala

Un boccone amaro e difficile da digerire per Icardi che, ironia della sorta, ha pure dovuto assistere alla chiamata di Lautaro Martinez: attaccante che, dalla prossima stagione, dovrebbe allenarsi anche lui con l'Inter di Luciano Spalletti: "Per lui è un po' più dura, perché altri giocatori sono con noi da più tempo – ha inoltre dichiarato il ct – Lautaro comunque sta facendo bene, è un giovane interessantissimo. Dovrà abituarsi al calcio italiano, se sarà questo il suo futuro".

Nella lunga chiacchierata con la stampa, l'ex guida tecnica del Cile, ha poi speso parole confortanti per Paulo Dybala (l'altro grande escluso) e per Leo Messi: assente contro gli Azzurri e ancora in forse per la sfida contro la Spagna: "Dybala è ancora molto presente nella mia mente, mentre Messi si è allenato regolarmente ed è in condizione per giocare. Vediamo però se la partita merita che ci sia o meno. Questa comunque non è la lista definitiva per il Mondiale. C'è qualcuno che ora non è qui ma che potrebbe comunque andare in Russia".