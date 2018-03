Lautaro Martinez giocherà con l’Inter nella prossima stagione. La notizia non è freschissima, il presidente del Racing di Avellaneda ha detto che l’affare è stato chiuso per ventisette milioni di euro, bonus inclusi, già da qualche settimana. Ma adesso per la prima volta il ventenne attaccante ha parlato del suo futuro interista, e il presidente ha detto che il contratto con il club di Suning è stato già firmato.

Lautaro Martinez conferma, il suo futuro sarà con l’Inter

Vent’anni compiuti lo scorso agosto Lautaro Martinez sta facendo passi da gigante, in questa stagione è stato fenomenale e ha ottenuto anche la convocazione del c.t. Sampaoli per le amichevoli con l’Italia e la Spagna. Da Manchester, dov’è in ritiro con la nazionale, il baby bomber di Bahia Blanca in un’intervista a ‘Fox Sports’ ha detto che l’anno prossimo sarà un giocatore dell’Inter: “Con l’Inter è quasi tutto chiuso, il mio destino sarà lì, quando tornerò in Argentina i dettagli saranno risolti”.

Martinez ha già firmato il contratto con l’Inter

Le parole di Lautaro Martinez hanno spazzato via le voci di un forte interessamento del Borussia Dortmund, che sembrava sul punto di offrire per l’argentino 40 milioni di euro. Il presidente del Racing Blanco, intervenuto a ‘La990’ ha fatto eco all’attaccante dicendo che l’accordo è stato raggiunto: “Per noi Lautaro Martinez sarà un giocatore dell’Inter, mancano le visite mediche, ma ha firmato con i nerazzurri. Solo lui potrà eventualmente cambiare idea, per noi l’affare è fatto”.

Dopo il Mondiale via dall’Argentina

E ha confermato ufficialmente l’accordo con l’Inter, a Tyc Sport, il procuratore di Lautaro Martinez, Rolando Zarate