Ha collezionato più di 50 presenze con la maglia della nazionale argentina, contribuito a scrivere pagine importanti della storia di club come River Plate, Valencia e Benfica e nonostante il suo ritiro del 2015 è intenzionato a tornare in campo. Alla non più giovane età di 38 anni. Nel giorno dell'addio di un grande del calcio sudamericano come Ronaldinho, Pablo Aimar ha invece deciso di tornare e di provare a farlo con la squadra argentina con la quale ha iniziato la sua carriera: l'Estudiantes Rio Cuarto.

Insieme all'esperienza come allenatore della nazionale argentina U17, Aimar ha dunque scelto di scendere in campo e aiutare la squadra della terza divisione del suo paese: "Quello di giocare con questa maglia era un conto che avevo in sospeso – ha dichiarato ai media, dopo aver svolto l'allenamento insieme ai compagni dell'Estudiantes – Ho intenzione di provare a farlo, per me è una sfida".

La missione del "Pagliaccio"

Dopo aver ripreso quelle scarpe, che aveva appeso al chiodo nel luglio 2015 dopo 19 anni di carriera a causa dei problemi alla caviglia destra, l'ex centrocampista della Seleccion (con la quale ha ha partecipato al Mondiale del 2002 in Corea e Giappone) è ora fermamente convinto di poter dare un mano alla sua vecchia squadra: impegnata nei prossimi giorni contro lo Sportivo Belgrano per la Coppa Argentina, torneo che concede al suo vincitore la qualificazione per la più prestigiosa Coppa Libertadores.

"Giocare a calcio dà sempre gioia" ha spiegato "El Payaso" ai giornalisti, dopo aver preso parte alla rifinitura in vista dell'impegno di coppa insieme a suo fratello Andres: di due anni più giovane e anch'egli tesserato per l'Estudiantes Rio Quattro. Nel lontano 2011, mentre era in Portogallo, Aimar fu nel mirino anche della Juventus che prese contatti con il Benfica per un suo possibile passaggio in bianconero.