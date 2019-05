Argentina, Mauro Icardi escluso dai convocati della Copa America 2019

Mauro Icardi non farà parte della selezione argentina che disputerà la Coppa America 2019 in Brasile. L’attaccante nerazzurro non è stato inserito nell’elenco dei convocati di Lionel Scaloni, pubblicati pochi minuti fa, e questo non può che fare ripensare ad una stagione davvero complicata per il numero 9 di Rosario.