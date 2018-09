Rivoluzione, ma non troppo. In casa Argentina si pensa al nuovo corso della nazionale dopo il flop agli ultimi Mondiali in Russia. Attualmente sulla panchina dell'Albiceleste nelle vesti di ct ad interim c'è Lionel Scaloni, ma i vertici della Federazione stanno valutando diversi profili per l'immediato futuro sulla strada che porta alla prossima "grande" competizione ovvero la Copa America 2019. E il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Javier Mascherano, che potrebbe lasciare i cinesi dell'Hebei Fortune per prendere le redini di quella che fino a poche settimane fa era la sua nazionale da giocatore. Una scelta che sarebbe gradita anche a Leo Messi.

Il futuro della nazionale argentina dopo i Mondiali

Dopo l'addio al contestatissimo Sampaoli, la Federcalcio argentina alle prese con un periodo di valutazioni si è affidata a Lionel Scaloni nelle vesti di "traghettatore". Il neo ct ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Colombia e Guatemala, ma il suo futuro sembra segnato. C'è la volontà dei vertici dell'Albiceleste di assicurare alla squadra una guida stabile con cui iniziare un progetto sulla strada che porta alla Copa America 2019. Sfumato il sogno di ingaggiare nientemeno che Pep Guardiola, ecco che per TYC Sports, in pole position per il ruolo di Ct ci sarebbe Javier Mascherano favorito sul Tata Martino.

Mascherano possibile nuovo ct dell'Argentina

Lo Jefecito in occasione degli ultimi Mondiali di Russia ha annunciato il suo addio alla nazionale. Il classe 1984 ha deciso di lasciare la sua rappresentativa e concentrarsi solo sulla sua nuova esperienza all'Hebei Fortune, in Cina dopo la fine del matrimonio con il Barcellona. In caso di chiamata dei vertici argentini, Mascherano non potrebbe dire di no per tornare a rappresentare l'Albiceleste in altre vesti quelle del selezionatore e magari appendere le scarpette al chiodo.

Perché l'Argentina pensa a Mascherano ct in chiave Messi

D'altronde il duttile centrocampista-difensore ha sempre dimostrato le sue doti da leader dello spogliatoio anche in occasione di Russia 2018, in cui gli addetti ai lavori lo hanno considerato la vera guida della squadra, pronto a rimediare agli errori di Sampaoli. E tra i fattori che sembrano giocare a favore di Mascherano ct dell'Argentina c'è anche il suo feeling con Messi. La Pulce alle prese con una "pausa di riflessione" in nazionale, è molto legato al classe 1984 con il quale ha condiviso tante battaglie sportive anche al Barcellona. Potrebbe essere il profilo giusto per convincerlo a tornare al più presto, garantendogli quella serenità mancata in Russia.

L'alternativa a Mascherano è il Tata Martino

L'unica alternativa a Javier Mascherano al momento sembra essere Gerardo Martino. Il Tata ha vissuto già un'esperienza sulla panchina dell'Argentina dal 2014 al 2016. Con lui la nazionale sudamericana ha perso due finali consecutive di Copa America contro il Cile. Il suo lavoro però è stato apprezzato soprattutto negli ultimi anni quando i suoi successori si sono rivelati non all'altezza. Lasciò la squadra dopo la polemica con le società che non gli avevano permesso di allenare i migliori calciatori in occasione dei Giochi Olimpici.