Per la doppia sfida contro Messico e Cile in programma a settembre, sono stati ufficializzati i convocati dell'Argentina del ct Scaloni. In una nota ufficiale, il selezionatore ha scelto 27 giocatori, tra i quali spiccano anche 5 "italiani". Si tratta dello juventino Paulo Dybala (in grande spolvero nelle amichevoli estive, nonostante le voci relative ad un possibile addio ai bianconeri), di De Paul dell'Udinese, di Lautaro Martinez dell'Inter, di Correa della Lazio e di Pezzella della Fiorentina. Nessuna sorpresa invece per Mauro Icardi, che anche in quest'occasione è rimasto fuori e potrà dunque concentrarsi con la moglie-agente Wanda sul calciomercato, in attesa di lasciare i nerazzurri. Formalizzata anche la lista dei convocati dell'Under 23 in cui sono presenti 3 giovani talenti che vedremo in Serie A

PORTIERI : Andrada, Armani, Marchesin.



: Andrada, Armani, Marchesin. DIFENSORI : Otamendi, Rojo, Balerdi, Pezzella, Martinez Quarta, Montiel, Figal, Tagliafico.



: Otamendi, Rojo, Balerdi, Pezzella, Martinez Quarta, Montiel, Figal, Tagliafico. CENTROCAMPISTI : Acuna, Paredes, Rodriguez, Lo Celso, Dominguez, De Paul, Zaracho, Roberto Pereyra, Palacios, Ocampos, Lanzini, Allister.



: Acuna, Paredes, Rodriguez, Lo Celso, Dominguez, De Paul, Zaracho, Roberto Pereyra, Palacios, Ocampos, Lanzini, Allister. ATTACCANTI: Correa, Dybala, Lautaro Martinez, Gaich.

Argentina, nell'Under 23 convocati Romero, Colombatto e Maroni

Formalizzata anche la lista dei convocati dell'Under 23 in cui sono presenti 3 giovani talenti che vedremo in Serie A. C'è il difensore Romero, acquistato dalla Juventus ma lasciato in prestito al Genoa, e Colombatto del Cagliari. Chiamato anche Maroni della Sampdoria che però ha rimediato un infortunio nell'ultimo match contro il Crotone. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, anche se per ora sono state escluse fratture.