Quale futuro di calciomercato per Antonio Conte? Il nome del mister salentino continua ad essere accostato ad alcune panchine di club italiani, in primis Inter e Roma. L'ex manager del Chelsea è stato intercettato a Milano nei pressi della sede dell'Inter dalle telecamere di BeIN Sport. Una casualità o meno? Il tecnico invece di smentire in maniera categorica i contatti con i nerazzurri si è trincerato dietro un diplomatico "no, comment"

in foto: foto BeIN Sport

Antonio Conte sotto la sede dell'Inter, le ultime notizie di calciomercato

Negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte è stato molto gettonato nelle notizie di calciomercato dell'Inter. Anche alla luce dei risultati negativi della formazione nerazzurra, si è parlato di un possibile avvicendamento a fine stagione sulla panchina, con il nome del salentino tra i principali candidati per il dopo Spalletti. Ecco allora che la presenza dell'ex ct dell'Italia sotto la sede milanese dell'Inter non è passata inosservata. Intercettato dai microfoni di BeIN Sports, Conte ha risposto così ai possibili contatti con la dirigenza del club del capoluogo lombardo: "Contatti? No comment". Un modo dunque per spegnere sul nascere le domande sui presunti discorsi avviati con l'Inter, senza alcuna conferma né smentita.

Quale futuro per Antonio Conte, la decisione a giugno

Appuntamento rimandato a fine stagione, quando Antonio Conte potrebbe tornare a lavorare in Serie A con l'Inter e la Roma molto interessate (attenzione anche alla Juventus, in caso di flop di Allegri). E' stato lo stesso ex commissario tecnico ad aprire a questa prospettiva, senza però chiudere ad una nuova sfida in un campionato straniero: "Fino a giugno non mi vedrete da nessuna parte – ha ammesso a Sky Sport -. Per tutto il resto vedremo più avanti… voglio aspettare l'occasione giusta. Accetterò la proposta che reputo più soddisfacente e stimolante dal punto di vista professionale. Che sia la Serie A o ancora all'estero non ho preferenze".