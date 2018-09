Mentre il massimo campionato di calcio italiano è fermo per la sosta per gli impegni delle nazionali, la Lega Calcio ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi della Serie A dalla 4 alla 16a giornata, ovvero fino al 18 dicembre. Formalizzati anche i recuperi della 1a giornata Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rinviate per la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova che si disputeranno rispettivamente mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 17.00 e mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 20.30. Ecco date, orari e diretta tv su Sky e Dazn di anticipi e posticipi dalla 4a alla 16 giornata di Serie A 2018-2019.

Gli anticipi e i posticipi della 4a giornata di Serie A 2018-2019, torna il lunch match della domenica

Si parte dalla 4a giornata, la prima successiva alla sosta. Saranno 3 gli anticipi del sabato che sarà possibile vedere in diretta tv su Sky e Dazn, ovvero Inter-Parma alle 15 (Sky), Napoli-Fiorentina alle 18 (Sky) e Frosinone-Sampdoria alle 20.30 (Dazn). La prima novità rispetto al turno precedente è quella relativa al lunch match domenicale, il primo della stagione che sarà Roma-Chievo (Dazn). Tornano anche le partite delle 15 della domenica che si chiuderà con Empoli-Lazio alle 18 (Sky), Cagliari-Milan (Sky) alle 20.30, con il monday night Spal-Atalanta lunedì 17 settembre alle ore 20.30 (Sky). Si giocherà invece domenica 11 novembre alle 20.30 Milan-Juventus (diretta tv Sky)

Il primo big match che si giocherà come anticipo sarà Inter-Fiorentina in programma martedì 25 settembre (turno infrasettimanale), con orario e diretta tv da definire. Sabato 29 settembre alle 15 con diretta tv su Sky Roma-Lazio, per la 7a giornata che proseguirà con Juventus-Napoli alle 18 (Sky). Derby di Milano nel posticipo domenicale della 9a giornata alle 20.30 (SKY), con quello del sud invece tra Roma e Napoli in programma alla 10a, domenica 28 ottobre alle 20.30 (Sky), con monday night Lazio-Inter (Sky). Si giocherà invece domenica 11 novembre alle 20.30 Milan-Juventus (diretta tv Sky). Lazio-Milan e Genoa-Sampdoria entrambe trasmesse da Sky saranno i posticipi domenicali del 25 novembre rispettivamente alle 18 e alle 20.30. La sempre calda sfida tra Fiorentina e Juventus sarà l'anticipo delle 18 di sabato 1 dicembre (diretta Sky), per un turno che domenica alle 20.30 potrà contare su Roma-Inter (Sky). A chiudere Juve-Inter venerd' 7 dicembre alle 20.30 su Sky, e Torino-Juve, alla 16a giornata sabato 15 dicembre alle 20.30 su Dazn

Il programma di anticipi e posticipi dalla 4a alla 16a giornata di Serie A, e le dirette tv su Sky e Dazn

4ª giornata di andata

Sabato 15 settembre, ore 15: Inter-Parma (Sky)

Sabato 15 settembre, ore 18: Napoli-Fiorentina (Sky)

Sabato 15 settembre, ore 20.30: Frosinone-Sampdoria (Dazn)

Domenica 16 settembre, ore 12.30: Roma-Chievo (Dazn)

Domenica 16 settembre, ore 18: Empoli-Lazio (Sky)

Domenica 16 settembre, ore 20.30: Cagliari-Milan (Sky)

Lunedì 17 settembre, ore 20.30: Spal-Atalanta (Sky)

5ª giornata

Venerdì 21 settembre, ore 20.30: Sassuolo-Empoli (Sky)

Sabato 22 settembre, ore 15: Parma-Cagliari (Sky)

Sabato 22 settembre, ore 18: Sampdoria-Inter (Sky)

Sabato 22 settembre, ore 20.30: Fiorentina-Spal (Dazn)

Domenica 23 settembre, ore 12.30: Torino-Napoli (Dazn)

Domenica 23 settembre, ore 18: Milan-Atalanta (Sky)

Domenica 23 settembre, ore 20.30: Frosinone – Juventus (Sky)

6ª giornata

Martedì 25 settembre, ore 21: Inter – Fiorentina (da definire)

Mercoledì 26 settembre, ore 19: Udinese-Lazio (da definire)

Giovedì 27 settembre, ore 19: Spal-Sassuolo (da definire)

Giovedì 27 settembre, ore 21: Empoli-Milan (da definire)

7ª giornata

Sabato 29 settembre, ore 15: Roma-Lazio (Sky)

Sabato 29 settembre, ore 18: Juventus-Napoli (Sky)

Sabato 29 settembre, ore 20.30: Inter-Cagliari (Dazn)

Domenica 30 settembre, ore 12.30: Bologna-Udinese (Dazn)

Domenica 30 settembre, ore 18: Parma-Empoli (Sky)

Domenica 30 settembre, ore 20.30: Sassuolo – Milan (Sky)

Lunedì 1 ottobre, ore 20.30: Sampdoria – Spal (Sky)

8ª giornata

Venerdì 5 ottobre, ore 20.30: Torino-Frosinone (Sky)

Sabato 6 ottobre, ore 15: Cagliari-Bologna (Sky)

Sabato 6 ottobre, ore 18: Udinese-Juventus (Sky)

Sabato 6 ottobre, ore 20.30: Empoli-Roma (Dazn)

Domenica 7 ottobre, ore 12.30: Genoa-Parma (Dazn)

Domenica 7 ottobre, ore 18: Napoli-Sassuolo (Sky)

Domenica 7 ottobre, ore 20.30: Spal-Inter (Sky)

9ª giornata

Sabato 20 ottobre, ore 15: Roma-Spal (Sky)

Sabato 20 ottobre, ore 18: Juventus-Genoa (Sky)

Sabato 20 ottobre, ore 20.30: Udinese-Napoli (Dazn)

Domenica 21 ottobre, ore 12.30: Frosinone-Empoli (Dazn)

Domenica 21 ottobre, ore 18: Fiorentina-Cagliari (Sky)

Domenica 21 ottobre, ore 20.30: Inter-Milan (Sky)

Lunedì 22 ottobre, ore 20.30: Sampdoria-Sassuolo (Sky)

10ª giornata

Sabato 27 ottobre, ore 15: Atalanta-Parma (Sky)

Sabato 27 ottobre, ore 18: Empoli-Juventus (Sky)

Sabato 27 ottobre, ore 20.30: Torino-Fiorentina (Dazn)

Domenica 28 ottobre, ore 12.30: Sassuolo-Bologna (Dazn)

Domenica 28 ottobre, ore 18: Milan-Sampdoria (Sky)

Domenica 28 ottobre, ore 20.30: Napoli-Roma (Sky)

Lunedì 29 ottobre, ore 20.30: Lazio-Inter (Sky)

11ª giornata

Venerdì 2 novembre, ore 20.30: Napoli-Empoli (Sky)

Sabato 3 novembre, ore 15: Inter – Genoa (Sky)

Sabato 3 novembre, ore 18: Fiorentina – Roma(Sky)

Sabato 3 novembre, ore 20.30: Juventus-Cagliari (Dazn)

Domenica 4 novembre, ore 12.30: Lazio-Spal (Dazn)

Domenica 4 novembre, ore 18: Bologna-Atalanta (Sky)

Domenica 4 novembre, ore 20.30: Udinese-Milan (Sky)

12ª giornata

Venerdì 9 novembre, ore 20.30: Frosinone-Fiorentina (Sky)

Sabato 10 novembre, ore 15: Torino-Parma (Sky)

Sabato 10 novembre, ore 18: Genoa-Napoli (Sky)

Sabato 10 novembre, ore 20.30: Spal – Cagliari (Dazn)

Domenica 11 novembre, ore 12.30: Atalanta – Inter (Dazn)

Domenica 11 novembre, ore 18: Sassuolo – Lazio (Sky)

Domenica 11 novembre, ore 20.30: Milan – Juventus (Sky)

13ª giornata

Sabato 24 novembre, ore 15: Udinese-Roma (Sky)

Sabato 24 novembre, ore 18: Juventus-Spal (Sky)

Sabato 24 novembre, ore 20.30: Inter-Frosinone (Dazn)

Domenica 25 novembre, ore 12.30: Parma-Sassuolo (Dazn)

Domenica 25 novembre, ore 18: Lazio-Milan (Sky)

Domenica 25 novembre, ore 20.30: Genoa-Sampdoria (Sky)

Lunedì 26 novembre, ore 20.30: Cagliari-Torino (Sky)

14ª giornata

Sabato 1 dicembre, ore 15: Spal-Empoli (Sky)

Sabato 1 dicembre, ore 18: Fiorentina-Juventus (Sky)

Sabato 1 dicembre, ore 20.30: Sampdoria-Bologna (Dazn)

Domenica 2 dicembre, ore 12.30: Milan-Parma (Dazn)

Domenica 2 dicembre, ore 18: Chievo-Lazio (Sky)

Domenica 2 dicembre, ore 20.30: Roma-Inter (Sky)

Lunedì 3 dicembre, ore 20.30: Atalanta-Napoli (Sky)

15ª giornata

Venerdì 7 dicembre, ore 20.30: Juventus-Inter (Sky)

Sabato 8 dicembre, ore 15: Napoli-Frosinone (Sky)

Sabato 8 dicembre, ore 18: Cagliari-Roma (Sky)

Sabato 8 dicembre, ore 20.30: Lazio-Sampdoria (Dazn)

Domenica 9 dicembre, ore 12.30: Sassuolo-Fiorentina (Dazn)

Domenica 9 dicembre, ore 18: Genoa-Spal (Sky)

Domenica 9 dicembre, ore 20.30: Milan-Torino (Sky)

16ª giornata

Sabato 15 dicembre, ore 18: Inter-Udinese (Sky)

Sabato 15 dicembre, ore 20.30: Torino-Juventus (Dazn)

Domenica 16 dicembre, ore 12.30: Spal-Chievo (Dazn)

Domenica 16 dicembre, ore 18: Cagliari-Napoli (Sky)

Domenica 16 dicembre, ore 20.30: Roma-Genoa (Sky)

Lunedì 17 dicembre, ore 20.30: Atalanta-Lazio (Sky)

Martedì 18 dicembre, ore 20.30: Bologna-Milan (Sky)