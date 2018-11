Il Siviglia non sbaglia. La squadra andalusa non ha sprecato la chance di portarsi al comando in solitaria della Liga. Nel posticipo domenicale della 13a giornata del campionato spagnolo, i biancorossi si sono imposti con il risultato di 1-0 sul Valladolid, scavalcando Barcellona e Atletico Madrid in classifica. Mattatore della serata e ancora una volta protagonista con la maglia del Siviglia, André Silva autore della rete della vittoria che ha regalato il primato alla sua squadra.

André Silva segna contro il Valladolid e regala al Siviglia il primo posto nella Liga

Siviglia sogna, e lo fa anche grazie ai gol di André Silva. L'attaccante portoghese di proprietà del Milan, ma destinato ad essere riscattato dagli andalusi, ha deciso la partita contro il Valladolid. Ottavo gol stagionale in campionato per il lusitano vera e propria arma in più dei biancorossi. Gran lavoro di Sarabia sulla destra e assist al bacio per Silva che tutto solo con un colpo di testa semplice semplice ha sbloccato il risultato, per una rete poi rivelatasi decisiva. 3 punti pesantissimi per il Siviglia che grazie a questa vittoria approfitta del pareggio in Atletico Madrid-Barcellona per portarsi al primo posto solitario in campionato con 6 punti di vantaggio sul Real, travolto dall'Eibar.

Stagione da sogno per Silva, il flop al Milan è un ricordo

André Silva dunque si conferma ancora una volta una mossa di mercato azzeccata da parte del Siviglia. Il bomber portoghese arrivato a quota 8 in stagione continua a stupire, rivelandosi la controfigura della punta che nella scorsa annata non è riuscita ad affermarsi al Milan. Quale sarà il suo futuro? Al momento non ci sono dubbi sulle volontà del Siviglia, intenzionato a riscattare il cartellino di André Silva versando nelle casse rossonere i 35 milioni di euro fissati nel diritto pattuito nell'accordo tra i club i 35 milioni di euro fissati nel diritto pattuito nell'accordo tra i club.

André Silva, il Siviglia, il Milan e il futuro

E il centravanti dal canto suo pensa solo a godersi il momento. Queste le sue parole dopo il fischio finale di Siviglia-Valladolid: "Siamo felicissimi stiamo lavorando bene – riporta Gazzetta.it – e questo è il giusto premio. Dobbiamo segnare di più, perché costruiamo tanto. Ringrazio Sarabia per l'assistenza e Vaclik per le grandi parate. Il futuro? Non so, io lavoro e basta. Qui sono felice, ma resto un giocatore del Milan. Vedremo".