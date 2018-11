L'effetto Solari è già finito? Pesantissimo tonfo per il Real Madrid, che è stato sconfitto 3-0 sul campo dell'Eibar nella sfida valida per l'anticipo della 13a giornata della Liga. Prima sconfitta per il neoallenatore che dopo 4 vittorie in altrettante partite aveva conquistato la fiducia del club con tanto di contratto fino al 2021. Battuta d'arresto senza appello per un Real schierato senza turnover, con tanti titolari in campo, che non può che rappresentare un'iniezione di fiducia per la Roma prossima avversaria delle merengues in Champions

Eibar-Real Madrid 3-0, occasione sciupata dai giallorossi

Sconfitta pesantissima e assolutamente inaspettata per il Real Madrid. Nell'anticipo del sabato della 13a giornata di Liga, la squadra di Santiago Solari è stata travolta con il punteggio di 3-0 da parte del sorprendente Eibar che si è portato in classifica a soli due punti proprio dalle merengues. Merengues che ha sciupato l'occasione di ridurre le distanze dalla vetta della classifica, avvicinandosi a Barcellona e Atletico Madrid che si sfideranno in serata.

Prestazione da dimenticare del Real, travolto dall'Eibar

Senza pensare alla Champions, e alla sfida decisiva per la vetta del gruppo g contro la Roma, Santiago Solari ha deciso di affidarsi ad una squadra molto vicina a quella titolare senza rinunciare ai suoi big. Prova inguardabile delle merengues letteralmente in balia degli avversari. Buono solo l'inizio di gara degli ospiti che dopo un gol annullato a Bale e un'occasione per Benzema sono crollati. Al 16′ la rete dell'ex Catania Escalante con l'Eibar che ha poi dilagato nella ripresa. Di Enrich e Kike le reti che hanno chiuso la partita, e che hanno messo a nudo i limiti di una squadra in cui non sono mancati gli errori individuali, soprattutto di Ceballos e Odriozola.

Real ko, buone notizie per la Roma in vista della Champions

E la sconfitta e soprattutto la prestazione offerta dal Real Madrid non può non rappresentare una buona notizia per la Roma. I giallorossi saranno i prossimi avversari delle merengues nella gara in programma martedì 27 novembre alle ore 21. Appuntamento all'Olimpico, con la formazione di Di Francesco consapevole che con una vittoria potrebbe blindare la qualificazione e centrare anche il primato.