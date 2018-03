Giornata dai due volti per la famiglia Messi. Festa grande per il campione argentino che ha segnato il gol numero 600 con la maglia del Barcellona nella sfida contro l'Atletico Madrid, ipotecando così la Liga spagnola. Brutte notizie però per il fratello maggiore della Pulce, Matías che come evidenziato dalla stampa sudamericana, è stato arrestato con la pesante accusa di lesioni e minacce.

Il fratello maggiore di Messi Matías arrestato.

Tutto è accaduto nei pressi di Buenos Aires. Protagonista il fratello maggiore di Leo, Matías Messi che dopo aver avuto un incidente d'auto (pare che la sua vettura abbia subito un colpo), ha avuto una forte discussione con l'altro automobilista. Dopo le minacce, il 35enne avrebbe utilizzato un'arma da fuoco secondo alcuni testimoni presenti sulla scena. Pare però che la polizia non avrebbe ritrovato la suddetta arma. Comunque Matías Messi è stato trasportato in carcere e nelle prossime ore dovrebbe essere interrogato.

I precedenti di Matías Messi.

Non è la prima volta che il fratello di Messi si rende protagonista di episodi simili. L'ultimo è andato in scena lo scorso dicembre, quando Matías Messi è stato nuovamente arrestato per possesso illegale di arma da fuoco. Una pistola che sarebbe stata trovata, nonostante le smentite della famiglia, su una barca a bordo di cui il fratello del calciatore blaugrana si rese protagonista di un brutto incidente nautico. In precedenza, il 35enne aveva già scontato due mesi di di libertà vigilata, sempre per lo stesso reato.